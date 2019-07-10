«Стеснение пропало»: Киркоров станцевал с фанаткой на сцене в Ставрополе

Фанатка Киркорова точно запомнит 2019 год, который подарил ей танец с любимым артистом на сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта.

Звезда российской эстрады прибыл в краевой центр прямиком из Сицилии, где проходил модный показ известного бренда Dolce & Gabbana.

«Ну вот и закончились мои каникулы, ещё вчера Сицилия, а сегодня мы уже в ожидании первого премьерного шоу «Цвет настроения» Летнего тура 2019, и начинаем через час в Ставрополе! С корабля на бал. Ждёте?» - анонсировал певец свое появление в личном аккаунте в соцсети.

На Филиппе Бедросовиче как раз красовалась майка итальянского дома моды. В ней он и ослеплял работников аэропорта краевой столицы, куда прибыл на своем частном самолете. А реквизиты к его шоу отдельно перемещались по ставропольским трассам в пяти грузовиках. Они до крайней степени впечатлили местных жителей, которые принялись множить видео передвижения внушительного каравана. Некоторые шутили: дескать, артист возит за собой весь гардероб.

Впрочем, побывавшим на шоу становится понятно, для чего российской звезде понадобилось столько фур: задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала, экраны с 3D-графикой.

«Цвет настроения — аншлаг!» - поиграл звездными бровями артист перед выходом на сцену ДКиС в Ставрополе, где не было видно ни одного свободного места.

Во время исполнения хита «Стеснение пропало» Филипп Киркоров станцевал с выбежавшей на сцену активной фанаткой в белой шляпе. Ничего розового в ее гардеробе не наблюдалось, и девушка беспрепятственно отплясывала не только со звездой, но и его подтанцовкой.

Оставив зрителей концерта в Ставрополе восстанавливать зрение после всего увиденного на шоу блеска, Киркоров поехал блистать в Пятигорск. Дальше путь звезды лежит в Элисту.