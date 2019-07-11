2019-07-11T20:47:19+03:00
Общество

«Начала есть, в том числе – мороженое»: в клинике Рошаля оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии

Но риск ампутации руки остается большим
Антон ШАПОВАЛОВ
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«Начала есть, в том числе – мороженое»: в клинике Рошаля оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии«Начала есть, в том числе – мороженое»: в клинике Рошаля оценили состояние 7-летней девочки из ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
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Самочувствие семилетней девочки из Ингушетии, которую избила тетя-опекунша, улучшается. Она начала активно двигаться и умеренно есть, передают в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

- Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается, - сказано в сообщении пресс-службы клиники.

Ранее стало известно, что левую руку ребенка удалось спасти благодаря работе ингушских и столичных специалистов. Но кровоток в правой нарушен, есть риск того, что придется ампутировать конечность. Также в Москве медики при осмотре обнаружили у девочки старые болячки: переломанные ребра и травма позвоночника. За ребенком следят лучшие врачи клиники.

Напомним, трагедия семилетней ингушской девочки стала широко известна на прошлой неделе. В сети появился ролик, на котором врачи показывают её раны. В ту же ночь хирурги прооперировали ребенка и на следующий вечер отвезли в Москву.

Тогда же Следственный комитет открыл уголовное дело, первым подозреваемым которого была Мака Ганиева, тетя девочки по отцовской линии. Женщину задержали, а погодя и арестовали. Травмы она объясняет тем, что девочка упала в свежеприготовленный борщ и канализационную яму. Позже выяснилось, что Ганиева била своего мужа и была судима за поножовщину.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

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С супругом она познакомилась в изоляторе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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