«Начала есть, в том числе – мороженое»: в клинике Рошаля оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии

Самочувствие семилетней девочки из Ингушетии, которую избила тетя-опекунша, улучшается. Она начала активно двигаться и умеренно есть, передают в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

- Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается, - сказано в сообщении пресс-службы клиники.

Ранее стало известно, что левую руку ребенка удалось спасти благодаря работе ингушских и столичных специалистов. Но кровоток в правой нарушен, есть риск того, что придется ампутировать конечность. Также в Москве медики при осмотре обнаружили у девочки старые болячки: переломанные ребра и травма позвоночника. За ребенком следят лучшие врачи клиники.

Напомним, трагедия семилетней ингушской девочки стала широко известна на прошлой неделе. В сети появился ролик, на котором врачи показывают её раны. В ту же ночь хирурги прооперировали ребенка и на следующий вечер отвезли в Москву.

Тогда же Следственный комитет открыл уголовное дело, первым подозреваемым которого была Мака Ганиева, тетя девочки по отцовской линии. Женщину задержали, а погодя и арестовали. Травмы она объясняет тем, что девочка упала в свежеприготовленный борщ и канализационную яму. Позже выяснилось, что Ганиева била своего мужа и была судима за поножовщину.

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