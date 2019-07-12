2019-07-12T16:05:47+03:00
Общество

Внучка-скрипачка экс-министра Дагестана умерла в Лондоне от передозировки наркотиков

Полиция проводит расследование
Антон ШАПОВАЛОВ
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17-летняя внучка-скрипачка экс-министра Дагестана умерла в Лондоне17-летняя внучка-скрипачка экс-министра Дагестана умерла в ЛондонеФото: YouTube
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В Лондоне умерла Екатерина Цуканова, амбициозная семнадцатилетняя скрипачка из России и внучка бывшего министра сельского хозяйства Шахбана Мамедова по линии матери.

Тело юной девушки нашел отец Игорь Цуканов. Точную причину смерти пока не установили. Однако позже стало известно, что она могла скончаться из-за передозировки наркотиков. Как пишут английские СМИ, скрипачка часто приглашала большую компанию к себе домой в особняк в Кенсингтоне. В компании никто много не пил, зато увлекались запрещенными веществами.

- Она была очень умной девочкой, но сделала плохой выбор. Что мы, родители, можем поделать? - поделился отец с журналистами.

Цуканов не знает, принимала ли Екатерина вещества, но часто видел её друзей в бессознательном состоянии:

- Я никогда не понимал, почему они находились в таком состоянии. Это было не от алкоголя.

The New York Times называл Екатерину Цуканову одним из ведущих музыкантов Англии. Свой первый концерт она дала в пять лет, а перед смертью выступала в Королевском оперном театре Лондона. Родители девушки занимаются бизнесом: отец коллекционирует картины, а мать владеет энергетической компанией.

Церемонию прощания провели в русском православном соборе успения Божией Матери и всех святых Лондона. В процессии участвовало больше ста человек. В память о Екатерине дадут концерт в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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