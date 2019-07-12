Читатели спросили - банк «Открытие» отвечает!

Публикуем самые актуальные вопросы, заданные нашими читателями, и ответы на них.

- Что вы можете предложить своим новым клиентам такого, чего нет в других банках?

- Объединенный банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций страны: совокупные активы банка составляют 2 триллиона рублей. «Открытие» - универсальный банк, который предоставляет полный комплекс финансовых услуг - как частным клиентам, так и предпринимателям и крупному бизнесу.

Нашим ключевым акционером является Банк России с долей 99,99%. Мы хотим стать банком первого выбора для клиентов за счёт современного качественного сервиса и конкурентных процентных ставок. Например, зарплатным клиентам предлагаем оформление продуктов только по паспорту, с каждым клиентом работает персональный кредитный менеджер, а ставки значительно ниже рыночных.

- Слышал, что в вашем банке можно быстро и бесплатно открыть счет для предпринимателя. Как это сделать?

- Нашим новым клиентам мы готовы предложить бесплатное открытие расчетного счета и бесплатное обслуживание в течение трех первых месяцев. А для клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, банк бесплатно откроет рублевый и валютные счета, а также предоставит 4 месяца бесплатного обслуживания. Также на сегодняшний день для компаний, кредитующихся в сторонних банках, действуют программы рефинансирования от 9 % годовых.

- Насколько выгоднее, если выгоднее, оформлять вклад через сайт банка?

- Ставка действительно будет выше, чем в отделении. Удобный калькулятор поможет рассчитать доход, а управлять вкладом сможете прямо в мобильном приложении банка. - Какие вклады можно открыть онлайн? - Вы можете дистанционно открыть вклады: «Надежный», «Основной Доход», «Активное пополнение», «Свободное управление» и «Моя Копилка» - ставка до 7,5% Максимальная ставка по нашему флагманскому и наиболее доходному вкладу «Открытый» составляет 9,5%.

- Можно ли проводить операции на рынке вторичной недвижимости с помощью эскроу-счета?

- Нет, потребность в счетах эскроу связана с изменениями в 214 — ФЗ, и предназначены они для расчетов по договорам долевого участия в строительстве. Буквально через неделю счет-эскроу можно будет открыть в каждом офисе банка «Открытие»

- Как можно рефинансировать кредит, взятый в другом банке? Я частное лицо.

- На текущий момент у нас есть отличное предложение по рефинансированию: «9,9% в первый год для всех»! При одобрении кредита гарантирована беспрецедентная ставка на 1-й год. Данный продукт позволит нашим клиентам объединить до 10 кредитов в один на сумму до 5 000 000 рублей, а при рефинансировании автокредита - вывести автомобиль из-под залога. С учетом снижения процентной ставки, платеж и переплата становятся значительно меньше. Более того, если клиент захочет, то может получить дополнительную сумму на руки.

- Возможно ли рефинансирование или кредит потребительский по выгодной ставке?

- С февраля 2019 года в банке «Открытие» запущена уникальная акция по кредитованию, в рамках которой все клиенты-физлица могут получить кредит под привлекательную ставку - 9,9% годовых в первый год обслуживания. Срок кредитования - от 2 до 5 лет, сумма - от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты смогут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru

- Видела рекламу какой-то супервыгодной карты вашего банка. Расскажите подробнее об этом?

- Вы выдели рекламу нашего флагманского продукта - Opencard. Наша карта, помимо бесплатного обслуживания, позволяет накапливать бонусные рубли за покупки: до 11% в категории или до 3% за все покупки.

Клиент может выбрать одну из пяти категорий: • до 3% за все покупки — категория «Друг все вернет»; • до 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное — категория «Друг поможет в пути»; • до 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное — категория «Друг всегда угостит»; • до 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное — категория «Друг подарит заботу»; • до 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное — категория «Друг откроет весь мир».

Ежемесячно категорию можно менять в мобильном или интернет-банке, в зависимости от текущих потребностей и предпочтений. Размер кэшбэка будет зависеть от выполнения условий, за каждое из которых начисляется 1%: оплата покупок картой на сумму от 5000 рублей в месяц, платежи в мобильном и интернет-банке на сумму от 1000 рублей в месяц и поддержание минимального остатка на всех карточных счетах от 100 000 рублей в течение месяца или погашение задолженности по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом.

Кэшбэк за покупки начисляется ежемесячно на бонусный счет карты. Размер своих накоплений можно посмотреть в мобильном и интернет-банке и там же компенсировать любую покупку стоимостью свыше 3000 рублей. Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, а также снятие наличных и пополнение счета, в том числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий.

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