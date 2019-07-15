ВТБ предоставил льготное финансирование предприятию Карачаево-Черкесии

ВТБ установил кредитный лимит в размере 130 млн рублей сроком на один год производителю сухих строительных смесей Карачаево-Черкесской Республики - ООО «Черкесскстром».

В рамках финансирования 100 млн рублей будет предоставлено компании на льготных условиях по обновленной программе Министерства экономического развития РФ. Заемные средства предприятие направит на обеспечение текущей деятельности.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, отметил, что банк сотрудничает с предприятием несколько лет.

- В 2016 году ВТБ профинансировал приобретение компанией оборудования для разработки гипсового карьера, - сказал он. - Добывающийся там минерал является основным сырьем для производства сухих строительных смесей. За несколько лет нашим партнерам удалось достичь значительных успехов в работе с данным природным материалом - в прошлом году была запущена первая линия по сепарации гипса. Уверен, что грамотная стратегия развития предприятия позволяет заводу оставаться конкурентоспособным на современном рынке стройматериалов, чему банк готов содействовать.

По словам Мухамеда Тамова, генерального директора ООО «Черкесскстром», наибольшая потребность в стороннем финансировании возникает в периоды высокого строительного сезона.

- Кредитные средства необходимы для приобретения сырьевых компонентов производимых строительных смесей, упаковочной продукции, - пояснил он. - Банк ВТБ позволяет в данные моменты не отвлекаться от главной цели компании - своевременно отвечать на запросы представителей строительного рынка, а для этого активно модернизировать и расширять производственные мощности завода.

Обновленная программа Министерства экономического развития РФ утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018г. №1764. Она позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования.

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