2019-07-13T13:39:25+03:00
Общество

Детский омбудсмен из Ингушетии: "Состояние избитой девочки стабильное, с улучшениями"

Чахкиева заявила, что руку ещё не ампутировали
Антон ШАПОВАЛОВ
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Детский омбудсмен из Ингушетии: "Состояние избитой девочки стабильное, с улучшениями"Детский омбудсмен из Ингушетии: "Состояние избитой девочки стабильное, с улучшениями"Фото: СОЦСЕТИ
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Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева прокомментировала состояние семилетней девочки. С её слов, ребенок идет по поправку, её состояние улучшается.

- Дорогие друзья, на сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение.

Также Чахкиева ответила на самый распространенный вопрос в комментариях: "Ампутировали ли руку? Нет".

Напомним, с прошлой недели врачи со всей страны борются за здоровье семилетней девочки, которую избила тетя-опекунша. Был риск того, что придется ампутировать обе руки. Но одну из конечностей удалось полностью спасти. В другой руке заторможено кровообращение, медики пытаются спасти её.

На следующий день тетю Маку Ганиеву, которая привела ребенка в больницу с травмами, задержали. Её подозревали в избиении своей родственницы. Женщина отпиралась от версии следствия и говорила, что во всех повреждениях виновата сама девочка: якобы это она прыгнула в кастрюлю с горячим борщом м упала в канализационную яму.

Позже выяснилось, что у Ганиевой были проблемы с законом. Также она избивала своего мужа-полицейского ножом. Врачи не нашли на телах родных детей Ганиевой каких-либо следов насилия, но позже психиатры диагностировали им слабоумие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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