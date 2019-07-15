Хабиб выполнил Bottle Cap Challenge в стиле MMA

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не смог остаться в стороне от популярного Bottle Cap Challenge. Вот только спортсмен не захотел открывать бутылку ногой, а решил исполнить челлендж по своим правилам — в стиле MMA.

Хабиб принял участие в Bottle Cap Challenge.

На видео, опубликованном друзьями спортсмена в соцсетях, Хабиб открывает бутылку ударом с разворота, но — рукой. После этого спортсмен заливисто смеётся и предлагает другим попробовать повторить приём.

Челлендж запустил чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин. Он опубликовал видео с удачной попыткой в социальных сетях и бросил вызов Джейсону Стетхему. Флешмоб подхватили другие звёзды спорта и кино. Необычными попытками отметились звезда «Дедпула» Райан Рейнольдс, баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич, открывший бутылку ударом мяча, футболист Поль Погба, открывший сразу две бутылки, и бойцы чеченского спецназа, расстрелявшие сосуд.

Напомним, что вскоре Хабиб снова будет защищать пояс. На этот раз его соперником стал обладатель временного титула Дастин Порье. Бой пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

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