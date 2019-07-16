2019-07-16T21:29:52+03:00
Общество

"Синтоловый качок" записал свое "предсмертное" обращение

И сообщил, что ему "все равно" на свою нынешнюю ситуацию
Антон ШАПОВАЛОВ
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«Когда я умру, делайте, что хотите»: «Синтоловый качок» записал свое последнее обращени«Когда я умру, делайте, что хотите»: «Синтоловый качок» записал свое последнее обращениФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, более известный как «Синтоловый качок», выпустил на своем канале в YouTube ролик «Последнее обращение для общества». На видео «Руки-Базуки» рассуждает о своем будущем, сборе средств на операцию и о том, как будет его организовывать.

- И так, делаю последнее понятливое обращение именно к вам! Ещё раз повторяюсь, мне нужна операция. Лично мне, а не вам! - с первых секунд Терешин ставит вопрос ребром.

Следом видеоблогер говорит, что вел переговоры с телевидением. По словам синтольщика, журналисты готовы взяться за проблему, но только с начала сентября. Это связано с отпуском, который берут сотрудники каналов. Однако они не станут собирать «Синтоловому качку» деньги, а «просто возьмутся за проблему».

- Для умственно отсталых людей повторяю. Я, лично я ни у кого не просил ещё денег и не организовывал сбор средств на операцию. И запомните, лично я попробую собрать деньги.

Большую ответственность на свою жизнь «Синтоловый качок» возлагает на людей, которые будут решать, помогать ему или нет. Однако это не самое эпатажное высказывание качка.

- Если мне не помогут и не сделают операцию, я буду ждать сбоя организма. Я не боюсь за это, потому что я сам виноват. Лучше уйти наверх, чем жить в муках, я этого не хочу. Когда мой дух покинет оболочку, делайте, что хотите. Главное — чтобы я этого не видел.

Правда, браться за дело самостоятельно «Руки-Базуки» не хочет. Он заявил, что не будет продавать свою столичную квартиру, иначе «жизнь не в радость будет». А заработка с социальных сетей, уверен Терешин, ему не хватит, чтобы покрыть полностью операцию. Но руки (не трудовые, а синтоловые) помогают фрику не работать и жить припеваючи.

- Проблема у меня в руках. [Но] пока эти руки живут, будут финансы, буду всегда в тренде. Как только их не будет, мой проект закончится, - подытожил качок.

Терешин не стал призывать людей кидать ему деньги на лечение, сказав, что ему «все равно».

- Надеюсь, тигр (поглаживает золотые грилзы) преподнес вам четкую позицию!

ИСТОЧНИК KP.RU

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