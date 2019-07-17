Золотые особняки в Дагестане и вилла за 100 млн в природоохранной зоне Ставрополя: какие дворцы продают на Северном Кавказе

Открываешь объявления о недвижимости в регионах Северного Кавказа и челюсть коленкой подхватываешь. Только бриллиантовой россыпи и дюжины горничных не хватает. Королевские лестницы, хрусталь, золото, мрамор, фонтаны, статуи. Что говорить, взгляните сами.

"Комсомолка" пробежалась по объявлениям о продаже недвижимости и собрала для вас самые дорогие и шикарные варианты.

В сердце Владикавказа ищет хозяина золотой изнутри 4-этажный дворец площадью 610 кв.м. Во дворе на 10 сотках разбит сад, тянутся к небу хвойные, и бьет фонтан, на краю которого сидит застывшая в камне русалка. В холл заходите через высокие двери из дорогой породы дерева. Впрочем, все здесь дорого-богато, об этом можно и не говорить. Хозяин хвалится, что кирпич на облицовку везли из Эстонии, крыша, коммуникации и проводка полностью медные, а оконные конструкции из алюминия и дерева.

Есть что-то загадочное в этом завораживающем виде. Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

При входе бросаются в глаза мраморные лестницы, паркет, плитка и мебель (итальянская). На первом этаже разместились холл, кухня, столовая, гостиная, бассейн с бильярдной, комната отдыха, парилка. Этажом выше: 3 комнаты, гардеробная, большой балкон. На третьем - комната и два кабинета. Последний этаж - мансардный.

Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

В шикарном особняке есть еще подсобные помещения, склад, прачечная, комнаты для обслуживающего персонала и охраны, гараж на 2 авто, подвал и видеонаблюдение по периметру. За всю красоту у вас поросят 80 млн рублей.

Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

В Дагестане продается 3-этажный особняк побольше (850 кв.м.) и с видом на море. От красоты одного только холла дух захватывает:

Потрясающий интерьер. Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

- Дом новый и со свежим ремонтом. Участок 12 соток. На стороне моря. Очень уютный, - описали хоромы хозяева.

Там же на берегу Каспия продается дом с небосводом под потолком и кованной лестницей, площадью под 300 кв.м. и участком 12 соток. При нем еще личный выход на пляж, площадка у моря и джакузи с видом на прибой. Цена: 35 млн рублей.

Царские хоромы. Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

Добро пожаловать в Кабардино-Балкарию. Здесь больше остальных приглянулась усадьба в 700 кв.м. на земле в 2,6 га. Настоящее поместье! Тут вам и зарыбленное озеро с лебедями, и плодоносящий яблоневый сад, и виноградник. В доме 12 комнат, сауна, баня, бильярд, бассейн. Во дворе одноэтажный домик с тремя комнатами, мангалом и настольным теннисом. Территория охраняется. За все это хотят 30 млн рублей.

Потрясающий вид! Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

А в Ставрополе удивила вилла на итальянский лад в природоохранной зоне в центре. Так и сказано: "Местоположение особняка уникально - он окружён Таманским лесом и находится в природоохранной зоне". Мы позвонили и уточнили, не напутали ли в объявлении? Природоохранная зона на то и охраняемая, что застройка там категорически запрещена. Все подтвердили: особняк отстроили в пяти минутах от Комсомольского пруда.

- А не будет проблем при оформлении? - поинтересовалась "КП".

- Обещаем юридическую чистоту сделки и сопровождение лучшими юристами! - ответила риелтор Ирина.

Мы пожали плечами: вдруг в том закуточке взаправду есть не охраняемый кусочек природоохранной земли?

Дом продается с 2017 года. Фото: интернет-сервис для размещения объявлений

В доме два этажа, потолки под 4 метра, площадь около 1300 кв.м. В нем есть бассейн в 127 кв.м., сауна, бильярдная, спортзал, каминный зал, гараж на 4 автомобиля (100 кв.м.), отдельно стоящий домик (80 кв.м.) с погребом. Земля размером в 22,5 сотки уже с ландшафтным дизайном.

Стоил коттедж больше 100 млн, но сейчас цену снизили до 90 млн рублей.