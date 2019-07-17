2019-07-17T13:05:32+03:00
Общество

Раздвоение личности: ставрополец испортил жизнь своему двойнику из Нижнего Тагила

История не хуже «Приключений Электроника» произошла в Ставропольском крае
Полина ШАПОШНИКОВА
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Серия и номер паспорта, правда, различалисьСерия и номер паспорта, правда, различалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одну фамилию, одну дату рождения и даже один номер СНИЛС делят на двоих мужчины из Нижнего Тагила и Ставрополя. И один из них, совсем как Сыроежкин, заставил отвечать за свои промахи лучшую версию себя. Началось все с того, что Иван Викторович Писаренко из Нижнего Тагила лишился тысячи рублей с карточки. Деньги просто ушли в небытие, как раз в день оплаты рассрочки. Уралец удивился и принялся узнавать причины такой несправедливости.

Выяснилось, что по наводке судебных приставов Петровского района в банке ошиблись. И вместо того, чтобы списать деньги со счета должника из Светлограда, нечаянно «похитили» кровно заработанные у тагильчанина.

Писаренко с супругой обратились к юристам, составили обращение.

Дальше — интереснее. Иван Викторович не смог даже зарегистрироваться на Госуслугах, потому что там отметился его тезка с полностью совпадающим СНИЛСом.

В пенсионном фонде семье тагильчан объяснили, что произошло редкое явление - задваивание номеров. Тогда Писаренко всерьез запаниковал. Ведь можно легко ответить и за чужие кредиты. И сумма там уже будет другая.

Кстати, со своим вторым Я тагильчанин вышел на связь, и тот сообщил, что в курсе ситуации и сам от этого не в восторге. Хотя, казалось бы, почему? Ведь за долги перед налоговой ответил не он...

Уральцы, тем временем, собрали необходимые документы и отправились к судебным приставам. «КП» на Северном Кавказе в службе судебных приставов Петровского района подтвердили, что история такая в самом деле произошла. Все данные уральца занесены в базу двойников и случай больше не повторится.

Такие истории периодически случаются, и каждый раз база двойников пополняется. Деньги в Нижний Тагил уже вернули.

Тагильчанину предстоит сменить СНИЛС, чтобы больше не думать, как там поживает его двойник и дружен ли он с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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