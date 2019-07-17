Стала известна причина смерти российской гандболистки на чемпионате Европы

Стала известна причина смерти 20-летней российской гандболистки Екатерины Королёвой на чемпионате Европы по плажному гандболу. В официальном заключении судмедэксперта значится неоднозначное «утопление». Но «КП - Северный Кавказ» удалось выяснить подробности.

— В официальных документах, предоставленных следствием, действительно речь идёт о неоднозначном «утоплении». Но в данном случае под этим словом имеется ввиду случайное трагическое стечение обстоятельств. Купавшийся вместе с ней спортсмен сборной России только вытащил её на берег и позвал на помощь, — пояснил «КП - Северный Кавказ» пресс-атташе федерации гандбола России Артём Лисовский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/719404" frameborder="0"></iframe> Российская гандболистка погибла на чемпионате Европы.20-летняя Катя Королёва погибла в день окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу. Но что это было: трагическая случайность или «непредумышленное убийство»?

Напомним, что трагедия произошла в день окончания чемпионата Европы в польском селе Старе-Яблонки. Вечером 7 июля, по завершении последних игр, спортсмены мужской и женской сборных собрались в отеле. Обсуждали результаты турнира, говорили о спортивной составляющей. Да и просто отдыхали — парни и девчонки очень тесно дружат между собой, ведь на бурную социальную жизнь у спортсменов просто не хватает времени.

В итоге Екатерина Королёва захотела искупаться. С ней пошёл парень из мужской сборной. Хотели ребята просто порезвиться в воде, или уединиться — загадка. Известно одно: во время купания спортсменке стало плохо. Молодой человек попытался помочь, выволок на берег, попросил вызвать «Скорую»... Тщетно. К приезду медиков одна из самых перспективных гандболисток России уже не дышала.

С 15 лет каждый день Катя посвящала спорту. Поэтому самыми близкими друзьями девушки были подруги по команде и парни из мужской сборнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Польши тут же возбудила уголовное дело по статье «непредумышленное убийство». Но спортсмена не задержали. А судмедэксперты подтвердили, что Катя Королёва погибла по стечению трагических обстоятельств.

Как отметил источник «КП», сейчас речи о криминальной составляющей в трагедии уже нет. Подтверждается это и тем, что тело гандболистки уже вернули на Родину.

— Прощание с Екатериной Королёвой состоится в четверг, 18 июля, в селе Киевское Краснодарского края. Церемония начнется в 12:00. Федерация гандбола России в это тяжелое время скорбит вместе с родными и близкими погибшей. ФГР участвует во всех процессах и оказывает поддержку и материальную помощь семье ушедшей из жизни спортсменки, — сообщает «КП - Кубань» со ссылкой на официальное заявление федерации.

С 15 лет девушка выступала за ГК «Ставрополье»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мнение эксперта — врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе 00:00 00:00

Врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лобжанидзе

— От погружения в ледяную воду, от перепада температур может остановиться сердце — внезапная аритмогенная смерть действительно возможна. Там два варианта: либо случается спазм голосовых связок и человек задыхается, либо возникает опасная аритмия. Понимаете, в перегретом из-за жары и физических нагрузок теле сосуды расширены, а холодной же воде происходит резкий спазм. Из-за сужения сосудов кровь внезапно возвращается к сердцу, моментально повышается артериальное давление. На фоне занятий спортом могут быть изменения в самом сердце, могут быть генетические заболевания, и спазм оказывается фатальным. Но даже если этого нет, в редчайших случаях сердце может остановиться даже у абсолютно здорового человека.

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Поздним вечером 7 июля в польском городке Старе-Яблонки, после банкета в честь окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу погибла 20-летняя Екатерина Королёва. Обстоятельства гибели гандболистки сборной России до сих пор не разглашаются официально: польская прокуратура лишь сообщила о возбуждении уголовного дела. Но «КП» удалось узнать эксклюзивные подробности гибели спортсменки (подробности).

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