Уроженец Дагестана порезал глухонемых в питерском метро, когда те ему не ответили
В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана утроил поножовщину в метро. Накануне 36-летний мужчина, приехавший в Северную столицу из Дербента, ударил ножом двоих глухонемых украинцев в вагоне на станции "Пушкинская". Очевидцы говорят, резня началась, когда те не ответили ему на вопрос "собираетесь ли вы выходить?".
В питерском метро дагестанец порезал глухонемых за молчание.
Обезоружил головореза 26-летний незнакомец. Парень выбил нож из рук и вытолкал неадеквата на платформу, где его "приняли" полицейские. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.
Пострадавших увезли в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями в спину и грудь. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
ИСТОЧНИК KP.RU