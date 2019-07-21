Уроженец Дагестана порезал глухонемых в питерском метро, когда те ему не ответили

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана утроил поножовщину в метро. Накануне 36-летний мужчина, приехавший в Северную столицу из Дербента, ударил ножом двоих глухонемых украинцев в вагоне на станции "Пушкинская". Очевидцы говорят, резня началась, когда те не ответили ему на вопрос "собираетесь ли вы выходить?".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="284" height="240" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/721459" frameborder="0"></iframe> В питерском метро дагестанец порезал глухонемых за молчание.

Обезоружил головореза 26-летний незнакомец. Парень выбил нож из рук и вытолкал неадеквата на платформу, где его "приняли" полицейские. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.

Пострадавших увезли в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями в спину и грудь. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".