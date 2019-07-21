2019-07-21T17:26:34+03:00
Происшествия

Уроженец Дагестана порезал глухонемых в питерском метро, когда те ему не ответили

Под горячую руку попали двое из Украины [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана утроил поножовщину в метро. Накануне 36-летний мужчина, приехавший в Северную столицу из Дербента, ударил ножом двоих глухонемых украинцев в вагоне на станции "Пушкинская". Очевидцы говорят, резня началась, когда те не ответили ему на вопрос "собираетесь ли вы выходить?".

В питерском метро дагестанец порезал глухонемых за молчание.

Обезоружил головореза 26-летний незнакомец. Парень выбил нож из рук и вытолкал неадеквата на платформу, где его "приняли" полицейские. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян.

Пострадавших увезли в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями в спину и грудь. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU

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