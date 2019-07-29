2019-07-29T16:33:58+03:00
Экономика

ВТБ запускает программу кредитования среднего и малого бизнеса

Новый проект банка касается приобретения коммерческой недвижимости по договору долевого участия
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ВТБ запустил новый проект для малого и среднего бизнеса.ВТБ запустил новый проект для малого и среднего бизнеса.
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Банк ВТБ запустил пилотный проект «ДДУ для бизнеса», в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ).

Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до двенадцати лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ.

Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

- Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения, - отметил заместитель президента-председателя правления Денис Бортников. - Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему строительные проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам - компаниям малого и среднего бизнеса увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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