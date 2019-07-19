«Брэдлика отбила вожделенного»: Слепаков написал сказку про месть россиянок за Ирину Шейк

Пятигорский комик и музыкант Семён Слепаков написал сказку про месть россиянок Леди Гаге, разлучившей российскую топ-модель Ирину Шейк и американского актёра Брэдли Купера. «Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика Окаянного» опубликован в Instagram Слепакова.

Комика очень развеселила главная новость шоу-бизнеса последних дней: российские поклонницы Брэдли Купера и Ирины Шейк устроили войну в Instagram американской поп-дивы. Леди Гагу называют разлучницей и требуют вернуть «украденное» сердце актёра.

И не без причины. Дело в том, что сразу после переезда Ирины Шейк из дома Купера, туда въехала Леди Гага. Пара познакомилась на съёмках фильма «Звезда родилась». Актёр играл известного музыканта, влюбившегося в безумно талантливую, но никому не известную певицу — её роль и исполняла Леди Гага. Поддержка и любовь певца, по сюжету, помогали её персонажу взобраться на вершину славы. Экранные чувства, очевидно, вылились в настоящий роман, который стал последней каплей, разлучившей Брэдли с прежней пассией Ириной Шейк — до этого пара держалась ради счастья дочери Леи.

dryagoda Брэдли Купер все же поставил жирную точку в своем бурном романе с Ириной Шейк

«Всей страной могучей, всей державою

Мы гордились нашей красной девицей,

Нашею Иришкой Шайхлисламовой.

Что себе заполучила Брэдлика —

Ихнего плейбоя голливудского.

Гордостью сердца переполнялися,

Что, не устоял их добрый молодец,

Заприметив прелести Иришкины.

Но не дремлют ироды заморские

Бьют по всем фронтам без исключения,

В том числе и подло, ниже пояса,

В самое святое и заветное.

Нанесли они удар коварнейший:

Леди Гага, сучка шелудивая,

Местная юродивая дурочка

У Иришки нашей, у красавицы

Брэдлика отбила вожделенного!»* — пишет Слепаков.

Дальше, по сюжету сказки, оказывается, что не слишком красивая Леди Гага приворожила актёра. Она срезала его волос и отнесла местной ведьме, в роли которой, по мнению Слепакова, выступил никто иной, как Оззи Осборн.

Конец сказки всё же оказался чуть более позитивным, чем в жизни — Леди Гага, испугавшись «комментов» русских женщин, вернула Купера российской манекенщице. Но та уже разлюбила актёра и выставила его на мороз.

На самом же деле, певица атаку на свой Instagram полностью проигнорировала. По сведениям СМИ, она с удовольствием обустраивается в особняке Купера, оформляя интерьер по своему вкусу. Двухлетняя дочка Лея, тем временем, осталась с матерью — Шейк уже сняли гуляющей по улицам Нью-Йорка с коляской.

*Публиковать сказку полностью «КП - Северный Кавказ» по объективным причинам не может — Слепаков использует нецензурную лексику.

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