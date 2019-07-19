2019-07-19T16:44:55+03:00
Происшествия

Роковой отказ: москвичка с детьми пропала после неудачного сватовства

Забрали девушку силой, или она уехала сама — неизвестно
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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До сих пор неизвестно, куда исчезла 24-летняя чеченкаДо сих пор неизвестно, куда исчезла 24-летняя чеченкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Москве пропала очередная чеченка. Причиной опять послужил отказ выйти замуж. На этот раз против брака возражали сами родители 24-летней красавицы. Через несколько дней девушка исчезла в неизвестном направлении вместе с двумя малолетними детьми.

— В полицию обратился 57-летний отец похищенной. По её словам, несколько дней назад к девушке приходил свататься жених с друзьями. Но получил отказ. Несмотря на это, он и его друзья продолжали названивать и требовали отдать возлюбленную, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник.

16 июля чеченка исчезла из дома — когда отец вернулся, девушки и след простыл. Не было дома и двух дочек 5 и 3 лет. При чём до сих пор неясно, ушла девушка по своей воле, или была похищена.

Мужчина не на шутку обеспокоился. И не зря — ведь по кавказским традициям, если красавицу похищают, её семье, так или иначе, сообщают, что она находится в руках у влюблённого парня и просят благословить брак.

— Если бы к исчезновению девушки имели отношение люди, которые сватались, то они сообщили бы родителям. В любом случае, оповестили бы, что дочь находится в таком-то месте. Они обязаны это сделать, согласно традиции. Если её проигнорировать, то могут быть серьёзные последствия для той семьи, в которой она окажется. Поэтому надо её искать. Тем более, если отец обратился в правоохранительные органы, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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