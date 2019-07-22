2019-07-22T18:21:44+03:00
Происшествия

«Увидели очертания тел и обомлели»: В КБР альпинисты случайно наткнулись на мертвецов

Двое друзей-скалолазов погибли во время сложнейшего восхождения
Андрей ЗОБОВ
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Двое ребят погибли во время восхождения на гору Урал. Фото: ГУ МЧС по КБРДвое ребят погибли во время восхождения на гору Урал. Фото: ГУ МЧС по КБР
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Группа альпинистов любовалась видами — перед ними открылось прекрасное ущелье Укю. Зелень и скалы, белеющий пик горы Урал. И какие-то тёмные очертания на его склоне. Сердце замерло, люди начали присматриваться. Через пять минут они уже звонили по экстренному номеру МЧС.

— После сообщения в центр управления в кризисных ситуациях, около 16:40 воскресенья начались поисково-спасательные работы в ущелье. Очевидцы сообщили, что группа из двух человек сорвалась со скал во время восхождения на гору. К сожалению, из-за непогоды, добраться до тел погибших сразу не удалось, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС Кабардино-Балкарии.

Даниил Капицин в свои 21 уже покорял гору Урал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даниил Капицин в свои 21 уже покорял гору УралФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник, 22 июля, ливни чуть поутихли и выглянуло солнце. Только после этого спасателям удалось добраться до погибших. Тела спустили на высоту 3 800 метров. Оказалось, что это два друга — 24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин.

Парни решились на опаснейшее восхождение по маршруту сложности «5А». Во второй раз. Но гнев неба сделал задачу почти невыполнимой. Ливни, ветер, мокрые скалы. Несмотря ни на что, парни решились продолжать путь. И сорвались, когда были в нескольких сотнях метров от вершины.

24-летний Константин Семенихин был профессионалом в скалолазании Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

24-летний Константин Семенихин был профессионалом в скалолазанииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственное управление СКР республики заинтересовалось внезапной смертью друзей. Пока проводится доследственная проверка.

— Альпинисты погибли в труднопроходимом месте, доступ к которому осложнен погодными условиями. В настоящее время следователи ожидают транспортировки тел погибших, для их осмотра и назначения судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос об использовании вертолёта, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

КСТАТИ

«Сын покорял эту гору второй раз»: Мать сорвавшегося со скалы в КБР альпиниста рассказала о последнем походе сына

В Кабардино-Балкарии спасатели нашли двух сорвавшихся со скалы туристов из Петербурга мертвыми. Двое друзей 24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин были опытными альпинистами. Приятели часто покоряли горы вместе. На этот раз во время учебно-тренировочных сборов парни пытались покорить гору Урал высотой 4300 метров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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