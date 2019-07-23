2019-07-23T10:28:13+03:00
Происшествия

"Постоянно била, не добивая": в Дагестане мать убила свою 4-летнюю дочь

Девочка умерла от травм головы [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Постоянно била, не добивая": в Дагестане мать убила свою 4-летнюю дочь"Постоянно била, не добивая": в Дагестане мать убила свою 4-летнюю дочьФото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану закончили расследовать страшное преступление. Изучение дела началось ещё в начале года, передает пресс-служба ведомства.

В конце января медики увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу четырехлетнюю девочку с множественными травмами. Через несколько дней ребенок умер. По словам врачей, нанесенные девочке травмы невозможно было вылечить. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть малышки оказалась насильственной. Она умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы, вследствие которой работа головного мозга была нарушена.

Следствие установило, что девочку избивали не один раз. Врачи нашли на её голове старые травмы. Последней, кто бил ребенка, стала её 36-летняя мачеха из поселка Сулак. Как позже выяснило следствие, измывалась над четырехлетней девочкой только она.

- В отношении задержанной следственными органами СК РФ по РД возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

Женщину сейчас держат под стражей. Она главный фигурант уголовного дела.

Мать убила свою 4-летнюю падчерицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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