Главу минсельхоза Ставрополья поздравляют с днем рождения

Владимир Ситников руководит агропромом края четыре года, и за это время Ставрополье смогло укрепить свое лидерство в отрасли страны по многим позициям.

Край входит в число регионов, которые ежегодно показывают наиболее эффективные результаты работы в сельском хозяйстве, и именно эта сфера экономики остается точкой притяжения инвестиций.

Край - первый в России по качеству зерна и третий по его производству. Почти 80% ставропольского зерна идет на экспорт. Регион входит в первую десятку по производству свеклы.

Кроме того, Ставрополье - в тройке лидеров по производству баранины и овощей закрытого грунта. Активно и успешно в крае развивается и животноводство, и тепличные хозяйства, и новое для края хлопководство.

Строятся и запускаются современные предприятия переработки, оснащенные передовым оборудованием, модернизируется парк аграрной техники.

Задачи, которые стоят перед агропромом СК, амбициозные. И мы от всей души желаем успехов в их решении, а также новых серьезных достижений для дальнейшего процветания Ставрополья.

«КП» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Владимира Ситникова и желает ему и его близким крепкого здоровья, мира и благополучия!

Ставрополье - житница страны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уважаемый Владимир Николаевич!

От лица своих земляков и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Быть министром - огромная ответственность, сельское хозяйство требует постоянного внимания и больших усилий, высокого профессионализма и умения полностью отдаться делу.

Благодаря высоким деловым и личным качествам, накопленным знаниям и многолетнему опыту Вы активно и плодотворно работаете на благо интересов Ставрополья, сохраняя верность родной земле. Пусть дело, которому Вы служите, развивается, крепнет и радует Вас новыми победами!

От всей души желаю Вам осуществления всех замыслов, больших успехов в работе и возможности полноценного отдыха, пусть рядом будут верные соратники, а дома - любовь и благополучие. Будьте здоровы и счастливы!

Дмитрий СОКУРЕНКО, глава Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Примите искренние и добрые поздравления в день Вашего рождения! Плодотворная и эффективная работа, которую Вы ведете на посту министра сельского хозяйства Ставропольского края, имеет большое значение для отрасли и региона.

Весь накопленный Вами опыт руководителя, высокий уровень личной ответственности и желание двигать агропром Ставрополья вперед снискали Вам авторитет и уважение земляков. Грамотное управление, четкое понимание стратегии и тактики в решении поставленных задач, умение видеть перспективу и находить оптимальные пути развития - вот, что отличает Вас как министра и человека и позволяет Вам добиваться все новых и новых побед.

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, оптимизма, энергии и сил, успехов в профессиональной деятельности!

Коллектив СПК «Выбор», Предгорный район.

Поздравляю Вас с днем Вашего рождения!

От себя лично и всего нашего коллектива желаю Вам бодрости духа, энергичного настроя, сил и терпения в реализации тех нелегких и важных задач, которые стоят перед Вами как перед министром сельского хозяйства региона - житницы России!

Пусть идеи и инициативы будут плодородными, победы - урожайными, соратники - надежными, а небо над головой - мирным и синим, как над полем пшеницы!

Ценим Вас как профессионала, человека с богатым опытом и широкими знаниями, специалиста высокой квалификации! Знаем, что для Вас нет ничего важнее, чем благополучие и процветание родной земли, любимого Ставрополья! Крепкого здоровья, радости, верных друзей, счастья и семейного тепла!

Сергей ЛИТВИНОВ, генеральный директор ООО «Андроповский Агрокомплекс».

С большим удовольствием присоединяемся сегодня ко всем поздравлениям по случаю Вашего дня рождения!

Ваш высокий профессионализм, деловые и личные качества вызывают глубокое уважение. Вам удается видеть перспективы развития сельского хозяйства большого региона, каким является Ставрополье, внедрять новые форматы работы, искать пути для повышения эффективности, честно и конструктивно подходить к самым сложным вопросам.

Работать вместе с Вами - большая честь для всего нашего предприятия. Успехов Вам и новых побед! Пусть мечты становятся явью, а инициативы и планы находят соратников и единомышленников.

От всей души хотим пожелать Вам всего самого доброго: крепкого здоровья, долголетия, благополучия в семье!

Коллектив группы компаний "Агрико".

Ценим Вас за компетентность, профессионализм и вдумчивое отношение к каждой задаче, которые постоянно возникают на Вашем высоком посту. Благодаря такому подходу сельское хозяйство Ставропольского края постоянно и успешно развивается, достигает новых высот.

Желаем Вам удачных свершений, успехов в профессиональной деятельности и хотим, чтобы Ваши заслуги всегда были оценены по достоинству! Но работа - еще не вся жизнь.

От души желаем, чтобы у Вас всегда было время для семьи и близких людей, чтобы рядом были верные друзья, чтобы Вы имели возможность радоваться каждому дню!

Татьяна БАНДИЛЕТ, глава КФХ «Бандилет ТС» (Андроповский район), и коллектив.

Руководить такой отраслью, как сельское хозяйство, - большая ответственность и нелегкий труд. Вам удается развивать агропром Ставрополья по всем направлениям, решать задачи самого разного масштаба!

Вы показываете достойный пример верности выбранному делу. Мы ценим Вашу заботу о сельхозтоваропроизводителях, о людях села, уважаем Ваш профессиональный и серьезный подход к работе и желаем, чтобы каждый Ваш проект радовал «высокой урожайностью».

Успехов Вам на благо родного Ставропольского края, и пусть каждый день на работе приносит удовлетворение. От всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и радости!

Коллектив ООО «Агрофирма «Янкульская» (Андроповский район).

Еще больше поздравлений - в газете "Комсомольская правда" во вторник, 23 июля.