2019-07-24T17:47:52+03:00
Общество

Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей

Рост с начала года составил 10 процентов
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По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей.По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей.
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По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%. Доля банка на рынке кредитования на 1 июля достигла 18,98%.

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-конференции в среду.

За первые шесть месяцев 2019 года ВТБ нарастил объем продаж кредитных продуктов до 716 млрд рублей, на 22% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у населения были ипотека и кредиты наличными.

Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 9,3% и превысил 1,53 трлн рублей. В первом полугодии банк нарастил выдачи жилищных кредитов на четверть, до 303 млрд рублей.

Кроме того, портфель кредитов наличными превысил 1,33 трлн рублей, портфель автокредитов составил 112 млрд. На рынке привлеченных средств по итогам полугодия ВТБ нарастил свою долю до 14,01%. Ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов превысил 4,88 трлн рублей.

При этом объем привлеченных средств вырос на 5%, достигнув 4,06 трлн рублей. Портфель инвестиционных продуктов увеличился на 16%, до 816 млрд рублей. В апреле ВТБ запустил новую модель продаж инвестпродуктов для массового сегмента. Это позволило банку в 6 раз увеличить количество открытых брокерских счетов по итогам второго квартала, до 109 тысяч.

Во втором квартале в рамках цифровизации бизнеса, одного из стратегических направлений развития бизнеса Группы, ВТБ запустил новый формат обслуживания. В 18 регионах на основе безбумажной технологии заработали 57 офисов банка, в которых клиенты заверяют документы электронной подписью в мобильном приложении.

До конца года технологию цифровых офисов планируется тиражировать на всю сеть. При этом, по словам Анатолия Печатникова, экономический эффект от ее внедрения к 2022 году составит порядка 1,5 млрд рублей.

- Стратегия развития розничного бизнеса ВТБ предполагает клиентоориентированный подход и максимальный переход к цифровым сервисам. Мы намерены уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, стать для клиентов банком первого выбора, интегрировать наши диджитал-услуги в их повседневную жизнь. К 2022 г. 100% продуктов ВТБ будут доступны нашим клиентам онлайн. Именно поэтому до конца года ВТБ планирует запуск ряда новых технологических проектов, которые позволят нам существенно повысить эффективность обслуживания, обеспечивая клиентам быстрый, безопасный и максимально персонализированный сервис, - отметил Анатолий Печатников.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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