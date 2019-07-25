Бузова, Крид и Баста не у дел: Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звёзд Forbes

Дагестанский борец возглавил список самых успешных и популярных российских звёзд по мнению Forbes. Хабиб Нурмагомедов выиграл ещё один бой, оставив далеко позади Басту, Егора Крида, Тимати и даже главную звезду эстрады и Instagram — Ольгу Бузову. При чём оказалось, что на боях и контрактах он зарабатывает существенно больше топовых фигур шоубиза.

Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной российской звездойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

1. В новом списке Forbes «40 до 40» Нурмагомедов уверенно занял первую строчку. При чём журнал подсчитал не только доход звёзд, но и их медийную популярность. Помимо годового дохода в 11,5 миллионов долларов, дагестанец оказался на втором месте по популярности в Instagram — у него 15,5 миллионов подписчиков и уступает он лишь одиозной Бузовой. Лидирует среди всех Нурмагомедов и по количеству упоминаний в СМИ. За год о бойце написали 75 300 статей — здесь Хабиб уступил только лидеру «Зенита» Артёму Дзюбе, который стал надеждой национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. В социальных сетях спортсмен тоже вошёл в списки самых упоминаемых личностей. Как итог — первое место и титул самой успешной российской звезды.

Ольга Бузова попала на второе место рейтинга «40 до 40»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2. На втором месте расположилась незабвенная Ольга Бузова. В сравнении с Хабибом телеведущая заработала немного — всего $4,4 миллиона. А вот по количеству упоминаний в соцсетях ей нет равных. Да и подписчиков в Instaram у певицы больше всех — 16,1 млн. А вот в СМИ Нурмагомедов дал ей фору — 73 199 публикаций.

Александр Овечкин стал самым богатым в спискеФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Третье место, неожиданно, оккупировал Александр Овечкин, заработавший за год космические $14,5 млн. Это самая внушительная сумма в списке. Она и позволила ему занять столь высокую позицию, ведь по остальным критериям легендарный хоккеист существенно проигрывает и коллегам и звёздам эстрады.

Крид в списке опередил своего бывшего «мэтра» ТиматиФото: Евгения ГУСЕВА

4. Четвёртую строчку занял любимчик девушек Егор Крид. Рэп-исполнитель даёт фору Тимати, оказавшемуся на седьмой строчке. В таких реалиях неудивительно, что он покинул ряды лейбла Black Star. Да и его годовой заработок тоже выше, чем у «мэтра» — $4,8 млн против $3,4 млн у «самого чёрного» россиянина.

Замыкает пятёрку лучших «народный» рэпер БастаФото: Борис КУДРЯВОВ

5. На пятой строчке расположился владелец другого лейбла — Gazgolder. Баста, или Василий Михайлович Вакуленко заработал больше всех среди звёзд шоу бизнеса — $6,9 миллионов. По количеству упоминаний в СМИ он уступил только лидерам и Ксении Собчак. В соцсетях «народного» рэпера тоже любят и частенько вспоминают.

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Тройку самых богатых звёзд замыкает Мария Шарапова. Но легендарную теннисистку в последнее время не очень жалуют СМИ и редко вспоминают соцсети — поэтому в итоговом списке она оказалась лишь на 11 месте.

Самым популярным в СМИ стал футболист Артём ДзюбаФото: Александр ГЛУЗ

Самым популярным в СМИ оказался Артём Дзюба. Его неоценимый вклад в громкие победы сборной на ЧМ и высокая результативность в «Зените» принесли ему 77 640 упоминаний в СМИ. В финальном зачёте Дзюба занял 9 место.

Самой популярной моделью стала Ирина Шейк — 8 место. Самой популярной телеведущей — Ксения Собчак, оказавшаяся на 12 строчке.

Анастасия Ивлеева стала самым популярным блогером. Но заработала лишь $0,9 млнФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самыми успешными блоггерами страны стали Анастасия Ивлеева, Юрий Дудь и Wylsacom — в миру Валентин Петухов. При чём главный любитель задавать звёздам вопросы о годовом достатке заработал 1,4 миллиона долларов.