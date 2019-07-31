Автошок 2019 в Невинномысске: программа фестиваля крутых машин и рока

Автошок 2019 в Невинномысске - ежегодный фестиваль, который собирает больше 1000 участников не только со всей России, но и из других стран. А количество посетителей переваливает за 50 тысяч - это в полтора больше, чем вмещает легендарный спорткомплекс «Олимпийский»!

Гостей фестиваля ждут соревнования более чем по 30 авто- и мото номинациям («Ретро», «Тюнинг», «Аэрография», «Автоледи», «Спорт», JMD и т.п.), этап чемпионата России по автозвуку, гонки на внедорожниках, конкурсы от спонсоров и, конечно же, выступления российских поп- и рок-звезд: T-Killah, «Газировка», Димосс Саранча, «Агата Кристи», «Алиса» - и это еще не все!

Купить билеты на Автошок 2019 в Невинномысске можно по ссылке. Цены начинаются от 300 рублей (если вы хотите провести на фестивале только один день и не посещать концерт) и доходят до 3800 - зато все три дня вы можете посещать все мероприятия без ограничений. Детские билеты, кстати, стоят дешевле.

«КП на Северном Кавказе» рассказывает и показывает, как проходил «Автошок» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 годах (в 2017 году фестиваль не проводился).

Программа мероприятий Автошока 2019 в Невинномысске на 2 августа

Чего только не встретишь на «Автошоке»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 9 утра начнется заезд и регистрация участников. Присоединиться можно вплоть до полуночи.

С 12:00 до 17:00 партнеры и участники фестиваля будут оформлять ярмарку народного творчества и ретро-барахолку.

С 17:00 откроется вход для посетителей. В это же время начнется часовой концерт группы «4 суммы».

С 18:00 до 18:45 запланированы номера танцевальных коллективов.

С 19:00 до 23:00 гостей фестиваля ждет open air, DJ Diazz, Rock-n-Roll paty c go-go танцами.

Концертная программа на самом стадионе НГГТИ начнется в 17:00, но зайти на территорию, где уже заработает фуд-корт, можно будет с 16 часов. Ведущим мероприятия станет резидент Comedy Баттл Павел Гаврилидис. Зрителей ждут выступления Димосса Саранчи, T-Killah, Алекса Шоу, а также групп «Газировка» и RASA.

Внимание! В 23 часа территория Автошока 2019 закроется для посещения!

Программа мероприятий Автошока 2019 в Невинномысске на 3 августа

Ретро-номинации на «Автошоке» - одни из самых популярныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во второй день фестиваля заезд и регистрация участников, а также расстановка техники по номинациям, пройдут с 5:00 до 10:00. Пока будут идти последние приготовления, с 9:00 до 9:30 можно будет попробовать свои силы в метании покрышек на дальность.

Вход для зрителей откроется в 10:00.

К этому времени свою часовую программу в сопровождении go-go танцев уже начнет DJ Diazz.

С 11:00 до 12:00 ведущий Павел Гаврилидис проведет любопытный конкурс для гостей праздника.

Сразу после этого состоится торжественное открытие фестиваля «Автошок 2019».

С 12:15 до 13:00 - время организационных мероприятий: представления судей, организаторов и спонсоров, а также пресс-конференция. Параллельно публику будет развлекать шоумен Лео. Ну и куда же без go-go.

С 12:40 начнется открытие номинаций:

- «Тюнинг отечественного авто», «Тюнинг иностранного авто», JDM (12:40);

- «Ретро СССР», «ГАЗ-21 Лучшая Волга», «Ретро иномарка» (13:00);

- мотономинации (13:20).

В паузах между демонстрацией транспортных средств, посетителей ждут конкурсы от спонсоров и выступление выступление детской чирлидинг-команды «Ритмикс».

В час дня стартуют соревнования «OFF-ROAD», после чего в автомобильной части программы будет сделана «музыкальная пауза» до 14:55. В перерыве зрители вновь смогут выиграть призы от спонсоров (в том числе, в 13:05 пройдет специальный конкурс для детей), послушать и посмотреть выступления DJ Diazz, «Ритмикса», коллектива «SPORTLAB», go-go танцорш и шоумена Лео.

С 14:55 до 15:25 вновь пройдут автономинации. Одновременно начнется конкурс красоты «Мисс Автошок 2019».

Мероприятия на поляне возобновятся лайт-программой от DJ Diazz, а также выступлениями музыкальных и кавер-групп в 19:00, поскольку в 16:00 на стадионе НГГТИ начнется концерт групп Focus, Mordor, SLOT, «КняZZ», «Агата Кристи» и «Алиса». Он продлится до 23:00, после чего территория фестиваля закроется для посещения. Те, кому не по душе тяжелая музыка, могут вернуться на поляну: с 21:00 там будет проходить open air и Rock-n-Roll paty c go-go танцами и под музыку DJ Diazz.

Программа мероприятий Автошока 2019 в Невинномысске на 4 августа

В рамках «Автошока» проходит этап российских соревнований по автозвукуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний день фестиваля выдастся богатым на события.

Перед открытием в 10:00 входа на «Автошок» для зрителей состоится конкурс на дальность метания покрышек, а сразу после этого начнется второй этап соревнований OFF-ROAD и соревнования по автозвуку BTL.

Автономинации пройдут с 10:10 до 11:10 и с 11:30 до 12:30 (выбор Автоледи фестиваля), параллельно зрителей ждут конкурсы, музыка от DJ Diazz с go-go и чирлидингом.

С 13:00 до 13:15 людям со слабыми барабанными перепонками лучше покинуть поляну - здесь пройдет конкурс на самый громкий мото выхлоп.

В 13:20 начнется финал конкурса красоты «Мисс Автошок 2019». Имя победительницы станет известно около двух часов дня.

В 14:00 зрителей ждут показательные выступления бойцов спецназа ГРУ.

В 15:00 начнется церемония награждения победителей «Автошока 2019», а в 16:00 - торжественное закрытие фестиваля.