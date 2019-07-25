Ливневки захлебывались потоками воды, на трассе Ставрополя бил фонтан

25 июля ближе к вечеру небо над Ставрополем пролилось сильным ливнем. Потоки воды были настолько сильными, что улицы города мигом превратились в реки.

Ливневки не могли справиться со столь значительными осадками, вереницей встали троллейбусы, прекратив движение. Сообщения о затоплениях тут и там стали появляться в соцсетях.

Первыми отреагировали жители центральных улиц, начав выкладывать ролики. В основном, съемка велась из автомобилей.

Пользователи соцсетей писали : «По Пушкина только на лодках. Как обстановка в других районах Ставрополя?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/722332" frameborder="0"></iframe> Реки после дождя в Ставрополе.

Вплавь добирались до места назначения машины и люди в районе Верхнего рынка, где на трассе отчаянно захлебывающаяся ливневка образовала фонтан.

Через несколько часов ситуация начала стабилизироваться. Вставшие троллейбусы вновь двинулись в путь, воды заметно поубавилось. На дорогах о ливне напоминали принесенные потоками воды камни, грязь и увеличение пробок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/722334" frameborder="0"></iframe> Ливневка забила фонтаном в Ставрополе.

Информации о серьезных последствиях в городе от ГУ МЧС РФ по СК не поступало. Однако 26 июля в отдельных пунктах по краю снова ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-23 м/с.