6-летний охранник Кадырова зарплату получать не будет

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Шестилетний мальчик Магомед-Эми Газиев, которого Рамзан Кадыров назначил начальником охраны, по-настоящему службу проходить не будет, как и получать зарплату. Со словам Каримова, лидер Республики посмотрел видео, где ребенок рвется заслонить его своим телом. Мальчик до того растрогал Кадырова, что он просто решил организовать ребенку праздник: снарядить игрушечной амуницией, транспортом и подарить воспоминание на всю жизнь. Кадыров назвал своего юного охранника смелым, решимым и отважным. Он пожелал ребенку вырасти настоящим патриотом своего Отечества.

Глава Чечни будет периодически держать связь со своим телохранителем. Помощнику главы Чеченской Республики, директору телерадиокомпании «Грозный» Ахмеду Дудаеву дано поручение следить за судьбой ребенка.

Покоривший соцсети ролик опубликовали родители 6-летнего Магомеда-Эми Газиева. Мальчик просил своих маму и папу отдать его на службу, чтобы он мог пойти в охрану Рамзана Ахматовичка Кадырова.