2019-07-26T10:21:21+03:00
Происшествия

Похищены, не вернулись с прогулки, исчезла по дороге в кружок: почему пропадают дети на Северном Кавказе

По многим случаям расследуются уголовные дела, но судьба некоторых "потеряшек" годами остается неизвестной [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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По некоторым ориентировки висят несколько летПо некоторым ориентировки висят несколько летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Когда люди пропадают - это всегда страшно. Но если внезапно исчезает ребенок, жизнь его близких оборачивается кромешным адом, где каждый час неизвестности губительнее щелочи. На Северном Кавказе некоторые пропавшие еще малышами уже подростки, некоторые - взрослые, но так и не известно: живы ли, здоровы ли?

Выскочил погулять и исчез

Останин Александр Алексеевич, 2001 года рождения. Без вести пропал 12 декабря 2010 года в станице Григорополисской Новоалександровского района. В час дня ушел гулять в сиреневых галошах, свитере и брючках. Больше никто его не видел.

Останин Александр Алексеевич. Фото: СКР СК

Останин Александр Алексеевич. Фото: СКР СК

Не дошла в кружок "Дома пионеров"

Авраменко Мария Сергеевна. Родилась 14 марта 1986 года. Причина розыска: безвестное исчезновение. Следователи установили, что 10 февраля 1998 года в Зеленокумске еще девчушкой Маша пошла в "Дом пионеров" на занятие в кружке и пропала. Есть ли смысл говорить о приметах, если прошло с того дня 20 лет? Но показываем фото. Вдруг лицо Марии покажется вам знакомым.

Авраменко Мария Сергеевна. Фото: СКР СК

Авраменко Мария Сергеевна. Фото: СКР СК

Убита, но тело не найдено

Хутуева Марьям Григорьевна. Возбуждено дело об убийстве, связанное с её безвестным исчезновением. При расследовании стало известно, что 3 июня 2008 года Марьям ушла из общежития Пятигорской государственной фармацевтической академии и пропала. Следствие считает, на тот момент 17-летнюю девушку убили. Тело как и преступника продолжают искать.

Хутуева Марьям Григорьевна. Фото: СКР СК

Хутуева Марьям Григорьевна. Фото: СКР СК

Ищут с 2006 года, возбуждено дело об убийстве

Иванов Сергей Геннадьевич из Лермонтова. Пропал в возрасте 17 лет в 2006 году. Ушел из дома и не вернулся. Дело по статье "убийство" расследуется следственным отделом по Предгорному району СКР СК. Особые приметы: множество родимых пятен на шее и шрамы от порезов на локтевых сгибах.

Иванов Сергей Геннадьевич. Фото: СКР СК

Иванов Сергей Геннадьевич. Фото: СКР СК

Пропала в 5 лет, когда просила милостыню

Гиёева Фарзона Бахридиновна, 2012 года рождения. Пропала 27 января 2017 года, когда у прохожих в Хасавюрте на улице Тотурбиева 226 просила милостыню. Без присмотра родителей. Поиски до сих пор не дали результатов. В СКР Дагестана возбуждено уголовное действо по статье "убийство". Родители хотят верить, что дочка жива. Контактный номер отца, если знаете хоть что-нибудь о судьбе девочки: 89289731585 (Гиёев Бахридин Узакович).

Гиёева Фарзона (Мадина) Бахридиновна. Фото: СКР РД

Гиёева Фарзона (Мадина) Бахридиновна. Фото: СКР РД

Русским языком не владеет, пропал в 2013 году

Ибрагим Абдуразаков. Родился 6 февраля в 2008 году. Пропал 2 апреля 2013-го в селе Шаури Цунтинского района Дагестана. Ушел гулять и исчез. Из примет сообщалось: волосы темно-русые, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие, русским языком не владеет, говорит на аварском - дидойское наречие.

Брат и сестра похищены после убийства родителей-боевиков

Раздобудько Абдула, 2010 года рождения, и Марьям, 2009 года рождения. Из ориентировки: "14 февраля 2011 года Виталий Раздобудько и Мария Хорошева погибли в результате самоподрыва в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана при совершении террористического акта. Их малолетние дети до совершения самоподрыва находились в Избербаше. После гибели родителей Марьям и Абдула проживали вместе с гражданкой с мусульманским именем Латифа в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. В настоящее время местонахождение детей не известно".

Раздобудько Абдула и Марьям. Фото: СКР РД

Раздобудько Абдула и Марьям. Фото: СКР РД

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ИСТОЧНИК KP.RU

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