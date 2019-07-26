Популярность «Привилегии» растет

В первом полугодии 2019 года ВТБ на Ставрополье нарастил портфель активов в сегменте «Привилегия» на 4,5 млрд рублей, достигнув 19,7 млрд руб. С начала года рост составил 30%. Портфель инвестиционных продуктов по направлению «Привилегия» за шесть месяцев 2019 года вырос на 62%, до 2,6 млрд рублей.

Основную его долю составляет брокерское обслуживание - 2 миллиарда рублей, ПИФы - 392 миллиона рублей. Портфель ИСЖ/НСЖ достиг 235 миллионов рублей. С января по июнь максимальные темпы роста продаж показало брокерское обслуживание - 820 млн руб. (+70%). На него приходится 30 % от общего объема инвестиционного портфеля состоятельных клиентов в регионе. Средний размер размещенных средств на одного клиента увеличился с 4 до 4,5 млн рублей. По итогам первого полугодия в данном сегменте клиентскую базу пополнили более тысячи жителей Ставропольского края.

- Качественный сервис, предоставляемый ВТБ, широкая продуктовая линейка, в том числе и по инвестиционным продуктам банка, способствует увеличению количества наших клиентов в сегменте «Привилегия», - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Мы ценим доверие партнеров и рассчитываем до конца года увеличить их количество на 700 человек, а также нарастить объем активов до 25 млрд рублей. Привилегия - премиальный пакет услуг для состоятельных людей, который позволяет получить много различных преимуществ внутри страны и за ее пределами.

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