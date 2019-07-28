«Отдала бы свою жизнь взамен его»: Супруга скончавшегося после боя боксёра подаст в суд на рефери

Супруга скончавшегося после боя боксёра Максима Дадашева винит в смерти мужа рефери поединка. Елизавета Апушкина собирается подать в суд, считая, что арбитр должен был прекратить избиение, закончившееся смертью лезгинского спортсмена.

Женщину взбесили комментарии людей, которые, как один, говорят, что спортсмену нужно было сдаться — тогда он сохранил бы себе жизнь. Она считает, что идти до конца — долг любого настоящего бойца.

— Те, кто пишут [что ему нужно было сдаться], очень далеки от спорта. Я имею ввиду не занятия в спортзале — они не имеют ничего общего с большим спортом. Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов «не могу, не справлюсь». Они воины, гладиаторы, сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они — избранные! Именно поэтому, их сотни из миллиардов живущих, — пишет в Instagram мужа супруга спортсмена.

Апушкина считает, что вина лежит на рефери поединка, который не смог правильно оценить происходящее и не остановил избиение дагестанского бойца.

— Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь. Именно поэтому, в ринге есть рефери, — пишет Елизавета. — Его долг — защищать жизнь и здоровье спортсмена. Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб. Но он ни разу даже не подошёл к Максу, не вызвал в «угол» врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12 раунд. Именно его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Мэрилэнд и выдвигать иск против рефери в ринге!

"Я остановлю бой! Пожалуйста! Пожалуйста!": Тренер умолял Максима Дадашева остановить бой.Источник: www.instagram.com/p/B0Q8X_SAwBf/

При этом Апушкина подчеркнула, что бесконечно любила мужа. Её горе так велико, что она с готовностью ответила на предложение подписчиков «поменяться с супругом местами».

— Да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его. Отдала бы все на свете, только бы он жил! Чтобы именно он растил своего сына. Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, не преклоняющим колено, научил не сдаваться, идти вперёд, — пишет безутешная супруга.

Напомним, что последний бой Максим Дадашев провёл 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл, штат Мэриленд. Начало поединка прошло под его диктовку. Но сопернику, пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу удалось переломить ход встречи. В итоге Дадашев стал пропускать удары, после одного из которых получил инсульт. Позже посчитали, что спортсмен пропустил 319 ударов.

Рефери не реагировал на ситуацию, а вот тренер Дадашева умолял его остановиться. Несмотря на это, боксёр снова и снова возвращался на ринг. В 11 раунде секундант россиянина не выдержал и остановил избиение. Но было уже поздно.

23 июля Максим Дадашев скончался от опухоли мозга. Бойца не спасли даже искусственная кома и трепанация черепа.

Соперник россиянина выразил глубочайшее уважение Дадашеву. Матиас даже отказался от гонорара за бой. При этом ответственность пуэрториканцу не грозит — он не нарушал правил и бился по правилам. Поэтому смерть дагестанца трактуется как несчастный случай.

Федерация бокса России пообещала обеспечивать супругу и ребёнка спортсмена до конца жизни.

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