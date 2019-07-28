«Разобрали стену, но не спасли»: 300-килограммовый пациент скончался после госпитализации подъёмным краном

Спасательная операция длилась весь день: 300-килограммового россиянина в коме приехали выручать сотрудники МЧС со спасательным краном. Житель Черкесска страдал от множества заболеваний и впал в кому, поэтому ему и потребовалась срочная транспортировка в больницу.

— Спасательная операция длилась больше 13 часов. Нашим ребятам пришлось разобрать окно и пригнать кран, чтобы вытащить диван с больным из квартиры на 4 этаже. Пришлось вызвать специалистов архызского поисково-спасательного подразделения, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС Кабардино-Балкарии.

Сотрудники экстренных служб сделали всё возможное для 40-летнего Рената Кокова. В итоге, спустя много часов кропотливой работы, пятерым спасателям удалось разобрать часть стены с окном.

— Кровать с пациентом вытащили из квартиры при помощи крана. После этого мужчину, весившего более 300 килограммов, передали медикам «Скорой», — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на все усилия, спустя несколько часов пациент скончался, не приходя в себя. Диагноз несчастного в экстренном ведомстве не сообщают.