2019-07-29T10:32:55+03:00
Общество

ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам

За первую половину 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слез» банк вручил больницам денежные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей
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Праздник для детей в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез".Праздник для детей в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез".
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В этом году праздники для малышей, которые находятся в больнице на лечении, проходят с участием героев популярного мультфильма «Маша и Медведь». В ходе спектакля любимые всеми персонажи рассказывают ребятам о правилах здорового образа жизни, дружбе и взаимопомощи. Более тысячи детей уже увидели спектакли с участием героев мультфильма.

Акции уже дважды прошли в Москве, а также в Челябинске, Архангельске, Омске, Саратове, Кемерово, Таганроге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре, Анапе и Магадане. С этого года банк ВТБ увеличил размер пожертвований для региональных больниц в 2 раза (с 1,5 до 3 млн рублей).

- В 2003 году в банке было принято решение оказывать помощь детским лечебным учреждениям. Помогая больницам, мы можем помочь сразу очень многим детям, нуждающимся в этом. За эти годы мы оказали финансовую поддержку больницам на сумму более 400 млн рублей. Я хочу обратить внимание на то, что на эти средства больницы приобретают именно то оборудование, которое им сейчас необходимо. Мы верим, что выбрали для поддержки очень важную для нашей страны тему - тему развития детского здравоохранения. Каждый год мы видим результаты наших усилий и планируем продолжать развивать программу, - подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

До конца года мероприятия программы пройдут еще в 11 городах России: Мурманске, Южно-Сахалинске, Астрахани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ставрополе, Пскове, Волгограде, Барнауле, Москве.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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