"Оскорбил по пьяни": депутата, нецензурно пославшего вон православных в Северной Осетии, оштрафовали

В Северной Осетии вынесли решение по административному делу против оскандалившегося депутата, нецензурно пославшего православных вон из республики.

- Советским районным судом Гобараева признали виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" и назначили наказание в виде административного штрафа в 15 тысяч рублей, - сообщила "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь суда Оксана Богаткина.

Роман Габараев извинился за резкие слова и раскаялся. Сказал, что написал оскорбительный пост "по пьяни". Хотя ранее, как следует из активности в сети, народный избранник объяснил, что действительно призвал гнать всех, кто христианство "навязывают" и в бога верят "для галочки". Депутат писал об этом на странице в Facebook. Приводим кусочек поста от 24 июля:

- Я уже говорил, что не против каких-либо религий, но у меня есть своя! Я против того, что бы в Осетинские святилища приносили иконы, я против того, что бы склепы называли часовнями, я против того, что бы Уастырджи называли Святым Георгием, Мады Майрæм - Девой Марией, а Уацилла - Святым Ильей! Я не раз высказывался против навязывания и распространения Христианства и Ислама среди осетин путем подмены понятий и фальсификации истории нашего народа и от этих слов не отказываюсь! Осетия всегда была многонациональной и многоконфессиональной республикой и хочу что бы она таковой и оставалась.

Напомним, что шумиха поднялась из-за публикации Габараева после Крестного хода во Владикавказе, где в нецензурной форме депутат призвал гнать православных из республики "вместе с иконами, попами, мощами и всякой атрибутикой".

Оскорбившиеся представители православной общественности Северной Осетии ответили открытым письмом, расценив вызов как оскорбление христиан и "атаку на духовенство".

Эксперты МВД провели свою проверку и признали слова разжигающими межконфессиональную рознь. И это при том, что их автор отвечал за межконфессиональные вопросы в молодежном парламенте республики. С публикацией провокационного поста своей должности Роман Габараев лишился.

Тем временем, в ситуации параллельно разбираются в РПЦ.

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