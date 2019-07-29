2019-07-29T21:14:28+03:00
Общество

"Оскорбил по пьяни": депутата, нецензурно пославшего вон православных в Северной Осетии, оштрафовали

Габараев извинился за брань
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Депутату не понравился Крестный ход в регионеДепутату не понравился Крестный ход в регионе
Изменить размер текста:

В Северной Осетии вынесли решение по административному делу против оскандалившегося депутата, нецензурно пославшего православных вон из республики.

- Советским районным судом Гобараева признали виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" и назначили наказание в виде административного штрафа в 15 тысяч рублей, - сообщила "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь суда Оксана Богаткина.

Роман Габараев извинился за резкие слова и раскаялся. Сказал, что написал оскорбительный пост "по пьяни". Хотя ранее, как следует из активности в сети, народный избранник объяснил, что действительно призвал гнать всех, кто христианство "навязывают" и в бога верят "для галочки". Депутат писал об этом на странице в Facebook. Приводим кусочек поста от 24 июля:

- Я уже говорил, что не против каких-либо религий, но у меня есть своя! Я против того, что бы в Осетинские святилища приносили иконы, я против того, что бы склепы называли часовнями, я против того, что бы Уастырджи называли Святым Георгием, Мады Майрæм - Девой Марией, а Уацилла - Святым Ильей! Я не раз высказывался против навязывания и распространения Христианства и Ислама среди осетин путем подмены понятий и фальсификации истории нашего народа и от этих слов не отказываюсь! Осетия всегда была многонациональной и многоконфессиональной республикой и хочу что бы она таковой и оставалась.

Напомним, что шумиха поднялась из-за публикации Габараева после Крестного хода во Владикавказе, где в нецензурной форме депутат призвал гнать православных из республики "вместе с иконами, попами, мощами и всякой атрибутикой".

Оскорбившиеся представители православной общественности Северной Осетии ответили открытым письмом, расценив вызов как оскорбление христиан и "атаку на духовенство".

Эксперты МВД провели свою проверку и признали слова разжигающими межконфессиональную рознь. И это при том, что их автор отвечал за межконфессиональные вопросы в молодежном парламенте республики. С публикацией провокационного поста своей должности Роман Габараев лишился.

Тем временем, в ситуации параллельно разбираются в РПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Вон отсюда!": депутат нецензурно потребовал выгнать православных из Северной Осетии

За это ему грозит 15 суток ареста (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Победитель кадрового конкурса стал министром сельского хозяйства Дагестана
Гадюка заползла в детский сад Ставрополя
Видео страшного пожара в цеху по производству шуб в Пятигорске
«Город мёртвых» в Северной Осетии осквернил 18-летний вандал из Пятигорска
Мигранты остановили работу бумажного предприятия в Железноводске
Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска
На Ставрополье фура, груженная 20 тоннами пшеницы, три километра ехала с отказавшими тормозами
Школы здоровья на Ставрополье: как предупредить, распознать и вылечить депрессию
Футбол, который мы заслужили: в Лермонтове произошла смешная история на матче
Боевика осудили на 13 лет за подготовку нападения на православный собор в Дагестане
Детсад-ясли «Умка» в Ессентуках откроется через месяц
Пятигорскую КВНщицу ловко разыграл мороженщик
Аэропорт Ставрополя отремонтируют за 750 млн рублей
Пункты аренды электросамокатов работают в Ставрополе
«Собирал на благотворительность — отдавал террористам»: Генпрокуратура проконтролирует дело журналиста из Дагестана
Водитель и пассажир такси погибли, врезавшись в «отбойник» — видео
Два человека погибли на Ставрополье во внезапно заглохшей «шестерке»
Массовое лишение прав: в Ставрополе переданы в суд дела 100 водителей
«Хрустальный источник» в Ессентуках завершен: победил фильм «Воскресенье»
В Северной Осетии хотят создать Межконфессиональный совет
По 500 рублей заплатят за каждого малыша одиноким ставропольским матерям
Дагестанку избили в центре Махачкалы - видео
Ессентуки готовятся к самому громкому фестивалю года
Ставропольского адвоката подозревают в хранении наркотиков
Самого сильного казака определят на Ставрополье в августе
В Ставрополе почти ручная лиса подошла ночью к человеку