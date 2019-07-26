2019-07-26T12:24:37+03:00
Спорт

«Мне не нужны кровавые деньги»: Боксёр, случайно убивший Дадашева, отказался от гонорара

Сабриэль Матиас должен был получить 75 тысяч долларов
Андрей ЗОБОВ
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Благородный жест Сабриэля Матиаса поразил спортивный мир. Фото: кадр видеоБлагородный жест Сабриэля Матиаса поразил спортивный мир. Фото: кадр видео
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Соперник погибшего из-за тяжёлых травм, полученных на ринге, Максима Дадашева отказался от гонорара за бой. Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас глубоко потрясён случившимся и решил таким образом отдать последнюю дань уважения россиянину. Гонорар спортсмена должен был составить 75 тысяч долларов.

— Заберите этот чек. Я не могу его взять после всего. Мне не нужны такие деньги, заработанные так, — процитировал Матиаса его представитель Фернандо Гастамидзе.

Сам Сабриэль долго отказывался от комментариев. Но, несмотря на подавленное состояние, нашёл силы встретиться с журналистами и выразить глубокое уважение Дадашеву. Особенного его поразила сила воли лезгина, до последнего не желавшего признавать поражение.

— Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Он не сдался, даже когда его умоляли. Что же, лети высоко, великий воин! Только Бог знает истинную причину всего. Мне очень жаль, что твоя смерть связана со мной. Я буду уважать тебя вечно. Покойся с миром, Максим Дадашев! — сказал Матиас в интервью американскому каналу NBC News.

"Я остановлю бой! Пожалуйста! Пожалуйста!": Тренер умолял Максима Дадашева остановить бой.Источник: www.instagram.com/p/B0Q8X_SAwBf/

Роковой бой произошёл на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл, штат Мэриленд 20 июля. Дадашев, имевший в активе 13 побед встретился с Матиасом, также не знавшим горечи поражений. Начало поединка было за россиянином, но соперник сумел переломить ход поединка. Максим потерял контроль над ситуацией и пропускал один страшный удар за другим. Позже посчитали, что он выдержал 319 ударов.

Тренеры умоляли Дадашева остановиться, но гордый дагестанец не хотел признавать поражение и пытался бороться. Когда, в 11 раунде, команда Максима всё же решила остановить избиение, было уже поздно. Во время боя боксёр получил инсульт. Его увезли в больницу.

Три дня медики пытались вытащить бойца с того света. Тщетно. У Дадашева диагностировали опухоль мозга. Не помогли ни трепанация, ни введение в искусственную кому. Россиянин скончался 23 июля.

Ответственность за непреднамеренное убийство оппонента Матиасу не грозит. Он не нарушал боксёрских правил и бился честно. Такие трагические ситуации — часть спорта, необходимый риск, на который идут все спортсмены контактных единоборств. Поэтому отказ от гонорара — это жест доброй воли пуэрториканца. Жест, который поразил весь мир и заставил уважать бойца не только за спортивные таланты, но и за человеческие качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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