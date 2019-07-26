«Терпел нечеловеческую боль»: погибший боксёр Дадашев перенёс инсульт во время боя

Погибший после боя боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время рокового поединка. Несмотря на адскую боль, горец продолжил сражаться как настоящий воин. Сражаться до конца — с ринга его буквально вынесли «на щите». А через три дня лезгин умер.

— Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов. Так вот: согласно заключению оперировавшего его врача, он перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался, — написали близкие Дадашева на его странице в Instagram.

"Я остановлю бой! Пожалуйста! Пожалуйста!": Тренер умолял Максима Дадашева остановить бой.Источник: www.instagram.com/p/B0Q8X_SAwBf/

Роковая схватка прошла 20 июля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл, штат Мэриленд. Соперником Дадашева, одержавшего 13 побед в 13 предыдущих поединках, стал непобедимый пуэрториканец Сабриэль Матиас.

Интересно, что первая часть боя прошла под диктовку дагестанца — он полностью контролировал ход встречи и доминировал над оппонентом. Но потом Дадашев стал проседать, пропустил несколько ударов. Один из которых и спровоцировал инсульт. После этого Максим стал «куклой для битья». Он пропустил 319 ударов, до того, как шокированные тренеры остановили бой в предпоследнем, 11 раунде.

Дадашева госпитализировали с отёком мозга. Введение в искусственную кому, интенсивная терапия и последующая трепанация черепа не спасли жизнь россиянина. 23 июля он скончался, не приходя в себя.

Сопернику Дадашева ответственность за смерть Максима не грозит. Он сражался честно, в рамках правил. Поэтому гибель боксёра трактуют, как несчастный случай. Это тот риск, на который идут все бойцы контактных единоборств.

Несмотря на это, Матиас глубоко шокирован случившимся. Он поразил мир, отказавшись от гонорара за бой. Таким образом пуэрториканец отдал дань уважения своему сопернику, которого назвал «великим воином».

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Мне не нужны кровавые деньги»: Боксёр, случайно убивший Дадашева, отказался от гонорара

Соперник погибшего из-за тяжёлых травм, полученных на ринге, Максима Дадашева отказался от гонорара за бой. Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас глубоко потрясён случившимся и решил таким образом отдать последнюю дань уважения россиянину (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он не сдавался, когда его умоляли, великий воин!»: Соперник Дадашева извинился за трагическую смерть боксёра

Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас, нанёсший смертельные травмы российскому боксёру Максиму Дадашеву извинился перед соперником. По словам спортсмена, он полностью опустошён вестью о трагической кончине лезгинского бойца (подробности).

КСТАТИ

«Макс всегда шел до конца»: Бывший тренер боксера Дадашева рассказал, почему боец не хотел останавливать поединок

Лезгин по национальности, боксёр не захотел мириться с первым поражением в карьере. Пока не стало слишком поздно — после боя с мексиканцем перенес трепанацию черепа, но не выкарабкался (подробности).