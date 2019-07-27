Три девочки утонули в Каспийском море, купаясь на матрасе

Трех детей, купавшихся в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, нашли мертвыми. Об этом сообщает пресс-секретарь МЧС по республике.

- Поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропало трое детей, которые купались в море на надувном матрасе. По информации на 12:10 от работников МВД России, тела погибших детей найдены силами родственников и местного населения, - сказали в ведомстве.

Чтобы найти тела утонувших детей, привлекли семь спасателей, а также одну единицу техники. Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели детей.

Как сообщает пресс-секретарь дагестанского управления СКР Расул Темирбеков, старшей из девочек было 14 лет, а младшей – 12.

- 27 июля 2019 года на пляже, расположенном на территории Кировского района города Махачкалы, во время купания в Каспийском море утонули девочки 2005, 2006 и 2007 годов рождения, - говорит Темирбеков.

После того, как проверка окончится, в Следственном комитете по республике примут процессуальное решение.