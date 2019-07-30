2019-07-30T12:35:15+03:00
Общество

Как отдохнуть без риска для семейного бюджета

Несколько советов от опытных путешественников
Анна БОРИСОВА
Поделиться:
Сезон отпусков - в разгаре!Сезон отпусков - в разгаре!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Едем из города на один день

Однодневные туры в последнее время становятся все популярнее. На Ставрополье и вокруг него так много красивых мест, куда можно быстро доехать и напитаться энергией природы.

Гора Кольцо. Фото минтуризма СК.

Гора Кольцо. Фото минтуризма СК.

Совет от Ирины Сергеевой, которая вместе с семьей каждые выходные проводит в однодневных путешествиях с различными фирмами:

- Чтобы не нарваться на мошенников и не потерять деньги, выбирайте фирму, у которой много организованных поездок. Просмотрите ресурс в сети, что пишут те, кто уже ездил с этой фирмой, оцените фотографии, задайте все вопросы организаторам. И еще рекомендую - правильно рассчитывайте свои силы. Иногда в таких путешествиях приходится много ходить. Уточните маршрут у организаторов, выясните, есть ли в месте назначения кафе. Еду в дорогу каждый берет по своему вкусу, ориентируйтесь на время в пути и не берите ничего, что может быстро испортиться. Если едете в горную местность, обязательно берите с собой кепки и очки от солнца, дождевики от непогоды и крепкую удобную обувь.

СЧИТАЕМ: нужно выяснить у организатора, что именно входит в поездку, а за что придется платить дополнительно. Цены разнятся от длины маршрута, от наличия дополнительных мест посещения или активностей. Примерные цены на популярные маршруты с выездом из Ставрополя: Джилы-су - 3000 руб., Архыз - 2500, Бермамыт - 3000, Бадукские озера - 1600.

ВАЖНО: все фирмы просят залог, чтобы забронировать место. Следует заранее узнать условия его возврата, если вдруг придется экстренно отказаться от поездки. Некоторые сразу предупреждают, что залог не возвращается.

В Сочи на 5 дней

Сочи - для многих город мечты, здесь каждый найдет отдых по душе: купаться в море, ездить в горы, гулять по дендрарию или отправиться в аквапарк.

- Чтобы немного сэкономить на жилье, лучше остановиться, например, в Адлере, тем более что здесь располагается главная достопримечательность побережья - Олимпийский парк, - советует Иван Селезнев, студент из Ставрополя, который периодически ездит на побережье. - Уже из Адлера вы легко доберетесь в Сочи, чтобы погулять по парку «Ривьера».

Олимпийский парк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олимпийский парк.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ехать можно на автобусе из Ставрополя: время в пути до Адлера около 13 часов, билет стоит 1300 рублей. На поезде - быстрее, комфортнее, но немного дороже. Оптимальный вариант для ставропольцев - выезд из Невинномысска на фирменном поезде «Кисловодск - Адлер»: отправление в 22.04, прибытие - в 7.16, время в пути чуть больше 9 часов. Стоимость билетов - от 2000 рублей. До Невинномысска придется добираться на маршрутке с автостанции «Южная» - ехать около часа, билет стоит 150 рублей (цена разнится в зависимости от рейса).

Чтобы подобрать подходящее по финансам жилье, воспользуйтесь агрегаторами предложений, например, «Трипадвизор» или «Триваго». Обращайте внимание на срок давности отзывов - если все они размещены в последнее время, а отель работает несколько лет, есть повод насторожиться.

СЧИТАЕМ: на компанию из нескольких человек или семью лучше снять апартаменты, это дешевле. Плюс сэкономите на затратах на еду - есть кухня, значит, можно готовить самим.

ВАЖНО: спланируйте заранее, какие достопримечательности вы хотите посетить, уточните всю необходимую информацию в интернете, чтобы не тратить деньги на проезд, когда, например, аквапарк будет закрыт. Еще лучше и сам отпуск спланировать заранее. Весной и билеты на поезд будут дешевле, и забронировать жилье можно - со скидкой.

На неделю за границу

Финансовые эксперты не рекомендуют пользоваться кредитами на отпуск, чтобы поездка не ударила по карману. Нужно отнестись к своему путешествию ответственно, составить смету необходимых расходов и рассчитать срок, за который можно собрать необходимую сумму. Да, быстро поехать не получится, но зато не пострадает семейный бюджет.

К отпуску за границей нужно готовиться заранее и тщательно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К отпуску за границей нужно готовиться заранее и тщательно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- До отъезда за границу стоит проверить, нет ли задолженности по налогам, чтобы не завернули в аэропорту, - говорит Инна Кулькова, турагент и путешественница со стажем. - А еще рекомендую заранее составить список достопримечательностей, которые хочется посмотреть. Билеты в выбранные музеи можно оплатить через интернет - так выйдет дешевле и в очереди стоять не придется. А вот СИМ-карту для мобильного телефона купите уже по прилете, это реально хороший способ сэкономить. Валюту для поездки можно снять до поездки, расплачиваться за границей рублевой банковской картой, но самый выгодный вариант - оформить мультивалютную карту с кэшбеком и бесплатным снятием наличных. Так вы не потеряете на конвертации.

СЧИТАЕМ: оптимальные варианты для экономного путешествия - раннее бронирование, «горящие» туры или отпуск не в сезон. Как раз сейчас идет раннее бронирование на зимние туры.

ВАЖНО: проверьте фирму, в которую обратились за путевкой, внесена ли она в единый реестр туроператоров или турагентств, чтобы ваши деньги не пропали впустую.

Больше полезных советов, как отдохнуть без ущерба для кошелька, читайте на портале fingram26.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В горах Дагестана умер житель Ленинградской области
Троллейбусы Ставрополя будут работать ночью
Ставропольский мафиози, которого «крышевали» чиновники, получил приговор
Застройщика детсада из Ингушетии поймали на хищении 14 миллионов
Врачи Ставрополя провели операции по пересадке почек
Два альпиниста получили травмы в горах Северной Осетии
На Ставрополье взвешивают мусор жителей
Подросток из Чечни покаялся за экстремистские комментарии
Без вести пропал год назад: в Минводах мужчина вышел из дома и больше не вернулся
Ставрополец, не починивший забор, был объявлен в федеральный розыск
Суд признал обвинения против дагестанского журналиста законными
Водитель в Невинномысске сломал ногу пятилетней девочке
Водитель «Приоры» устроил тройное ДТП в центре Ставрополя
ОПГ, обеспечившая оружием весь Северный Кавказ, получила 32 года
Дагестанец впал в кому после нелепой драки
Лука и Габриель родились в Железноводске
Забитый водосток разрушил стену многоэтажки в Ставрополе
Цех по производству шуб в Пятигорске потушили к полуночи
Победитель кадрового конкурса стал министром сельского хозяйства Дагестана
Гадюка заползла в детский сад Ставрополя
Видео страшного пожара в цеху по производству шуб в Пятигорске
«Город мёртвых» в Северной Осетии осквернил 18-летний вандал из Пятигорска
Мигранты остановили работу бумажного предприятия в Железноводске
Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска