Как отдохнуть без риска для семейного бюджета

Едем из города на один день

Однодневные туры в последнее время становятся все популярнее. На Ставрополье и вокруг него так много красивых мест, куда можно быстро доехать и напитаться энергией природы.

Гора Кольцо. Фото минтуризма СК.

Совет от Ирины Сергеевой, которая вместе с семьей каждые выходные проводит в однодневных путешествиях с различными фирмами:

- Чтобы не нарваться на мошенников и не потерять деньги, выбирайте фирму, у которой много организованных поездок. Просмотрите ресурс в сети, что пишут те, кто уже ездил с этой фирмой, оцените фотографии, задайте все вопросы организаторам. И еще рекомендую - правильно рассчитывайте свои силы. Иногда в таких путешествиях приходится много ходить. Уточните маршрут у организаторов, выясните, есть ли в месте назначения кафе. Еду в дорогу каждый берет по своему вкусу, ориентируйтесь на время в пути и не берите ничего, что может быстро испортиться. Если едете в горную местность, обязательно берите с собой кепки и очки от солнца, дождевики от непогоды и крепкую удобную обувь.

СЧИТАЕМ: нужно выяснить у организатора, что именно входит в поездку, а за что придется платить дополнительно. Цены разнятся от длины маршрута, от наличия дополнительных мест посещения или активностей. Примерные цены на популярные маршруты с выездом из Ставрополя: Джилы-су - 3000 руб., Архыз - 2500, Бермамыт - 3000, Бадукские озера - 1600.

ВАЖНО: все фирмы просят залог, чтобы забронировать место. Следует заранее узнать условия его возврата, если вдруг придется экстренно отказаться от поездки. Некоторые сразу предупреждают, что залог не возвращается.

В Сочи на 5 дней

Сочи - для многих город мечты, здесь каждый найдет отдых по душе: купаться в море, ездить в горы, гулять по дендрарию или отправиться в аквапарк.

- Чтобы немного сэкономить на жилье, лучше остановиться, например, в Адлере, тем более что здесь располагается главная достопримечательность побережья - Олимпийский парк, - советует Иван Селезнев, студент из Ставрополя, который периодически ездит на побережье. - Уже из Адлера вы легко доберетесь в Сочи, чтобы погулять по парку «Ривьера».

Олимпийский парк.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ехать можно на автобусе из Ставрополя: время в пути до Адлера около 13 часов, билет стоит 1300 рублей. На поезде - быстрее, комфортнее, но немного дороже. Оптимальный вариант для ставропольцев - выезд из Невинномысска на фирменном поезде «Кисловодск - Адлер»: отправление в 22.04, прибытие - в 7.16, время в пути чуть больше 9 часов. Стоимость билетов - от 2000 рублей. До Невинномысска придется добираться на маршрутке с автостанции «Южная» - ехать около часа, билет стоит 150 рублей (цена разнится в зависимости от рейса).

Чтобы подобрать подходящее по финансам жилье, воспользуйтесь агрегаторами предложений, например, «Трипадвизор» или «Триваго». Обращайте внимание на срок давности отзывов - если все они размещены в последнее время, а отель работает несколько лет, есть повод насторожиться.

СЧИТАЕМ: на компанию из нескольких человек или семью лучше снять апартаменты, это дешевле. Плюс сэкономите на затратах на еду - есть кухня, значит, можно готовить самим.

ВАЖНО: спланируйте заранее, какие достопримечательности вы хотите посетить, уточните всю необходимую информацию в интернете, чтобы не тратить деньги на проезд, когда, например, аквапарк будет закрыт. Еще лучше и сам отпуск спланировать заранее. Весной и билеты на поезд будут дешевле, и забронировать жилье можно - со скидкой.

На неделю за границу

Финансовые эксперты не рекомендуют пользоваться кредитами на отпуск, чтобы поездка не ударила по карману. Нужно отнестись к своему путешествию ответственно, составить смету необходимых расходов и рассчитать срок, за который можно собрать необходимую сумму. Да, быстро поехать не получится, но зато не пострадает семейный бюджет.

К отпуску за границей нужно готовиться заранее и тщательно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- До отъезда за границу стоит проверить, нет ли задолженности по налогам, чтобы не завернули в аэропорту, - говорит Инна Кулькова, турагент и путешественница со стажем. - А еще рекомендую заранее составить список достопримечательностей, которые хочется посмотреть. Билеты в выбранные музеи можно оплатить через интернет - так выйдет дешевле и в очереди стоять не придется. А вот СИМ-карту для мобильного телефона купите уже по прилете, это реально хороший способ сэкономить. Валюту для поездки можно снять до поездки, расплачиваться за границей рублевой банковской картой, но самый выгодный вариант - оформить мультивалютную карту с кэшбеком и бесплатным снятием наличных. Так вы не потеряете на конвертации.

СЧИТАЕМ: оптимальные варианты для экономного путешествия - раннее бронирование, «горящие» туры или отпуск не в сезон. Как раз сейчас идет раннее бронирование на зимние туры.

ВАЖНО: проверьте фирму, в которую обратились за путевкой, внесена ли она в единый реестр туроператоров или турагентств, чтобы ваши деньги не пропали впустую.

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