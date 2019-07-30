Одним сообщением в "Инстаграме" девушка нашла пропавшую 17 лет назад семью

Через 17 лет разлуки всего одним сообщением в Instagram девушка в Карачаево-Черкесии нашла близкую и дальнюю родню, связь с которыми потеряла еще в 4-летнем возрасте из-за трагической смерти матери и ее удочерения приемной семьей. В феврале 2000 года, работая поваром, женщина прямо на глазах у дочки упала в печь и с тяжелейшими ожогами погибла на руках врачей "Скорой". Буквально из больницы маленькую и забрали в новый дом.

Последние 6 лет Аня по крупицам собирала подсказки о прошлом, но в архивах не нашла ни слова о родной матери - лишь свидетельство о смерти. Знала только, что ребенком носила фамилию Каппушева, и есть у нее родные брат и сестра. Про детей Аня узнала от приемной мамы, которой все рассказал гинеколог местной больницы, с чьих слов, мальчика тоже сразу усыновили, а что стало с девочкой - не известно. Отца также считают пропавшим без вести, потому что найти его пытались даже люди из органов опеки для проведения процедуры усыновления детей, и безуспешно.

Всю эту историю Аня и отправила одним сообщением в сообщество про происшествия в КЧР. Невероятно, но уже через несколько часов с ней связались родная бабушка, тётя и двоюродные братья по отцовской и материнской линии.

- Подавала объявления, ходила в ЗАГС, копалась в архивах - ничего. Казалось, что я с луны свалилась! Плакала ночами. А тут за пару часов все узнала! Отцом при удочерении, как выяснилось, значился мой родной по матери брат Артур, а сама она родом из Красноярского края и в Амурской области живет ее старший 34-летний сын Дима, а в Санкт-Петербурге мой старший брат Артур. Бабушка до сих пор, слава богу, живая, дяди есть. И все они только вчера узнали, что моя мама умерла. Сейчас ищу сестру, - поделилась Анна с "КП-Северный Кавказ". - Я настолько счастливый человек! Приобрела семью. И мама приемная продолжает во всем помогать.