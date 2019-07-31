В Ставрополе хирурги впервые залезли в мозг пациенту по принципу аортокоронарного шунтирования

Многодетную 62-летнюю Анну Викторовну в Ставрополе на минувшей неделе спасли от вероятных летальных осложнений ишемического инсульта, проделав первую на Ставрополье уникальную операцию на мозг. Вмешательство для пациентки не стоило и копейки, потому что включено в программу ОМС. Саму технологию кратко для "КП-Северный Кавказ" описал оперировавший пациентку нейрохирург Владимир Елисеев:

Владимир Викторович выпустился из ВУЗа в 20011 году и три года копил опыт в Санкт-ПетербургеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Мы соединили артерии, которая проходит поверхностно и которая питает мозговую ткань. Обеспечили, таким образом, сообщение кровотока.

Подробнее "на пальцах" про открытие в нейрохирургии региона продолжил главный специалист области на всем Северном Кавказе и заведующий Ставропольской краевой клинической больницей Ростислав Можейко:

- Знаете, что такое аортокоронарное шунтирование? Есть сосуды сердца, которые забиты. Берется вена на ноге. Вшивается в аорту, и создается обводный канал - как в Петербурге, - шутит Ростислав Александрович. - Мы сделали АКШ на мозге. Взяли височную артерию - бьется, когда мы нервничаем, и через маленькое отверстие в полости черепа подшили выше проблемной зоны. Дальше можем делать с аневризмой, что хотим.

Операция заняла всего 3 часа, но готовились к ней 7 (!) лет. Команда ставропольских медиков колесила по ведущим клиникам России, перенимая опыт, власти закупали новейшее оборудование за несколько десятков миллионов рублей, продумывались все риски. Первое вмешательство на счастье Анны Викторовны прошло идеально. Пенсионерка и сама говорит, что проснулась после анестезии "живчиком" - без головных болей, тошноты, внятно говорила и ясно думала. И первые слова, кстати, в первую минуту сознания женщина адресовала молодому нейрохирургу Владимиру Викторовичу. Сказала: "Вы - ангел хранитель!".

Но успех, по замечанию главного нейрохирурга Можейко, на 75% зависит от мастерства анестезиолога.

- Надо, к примеру, подобраться к трудно доступному участку, не могу же как ногу - взять и подвинуть. Моему товарищу Леше говорю: "Сделай мне мозг мягким". Коллега что-то делает, и становится мозг мягким. А когда я закончил, говорю: "Делай твердым". Делает! - объяснил врач-нейрохирург высшей квалификационной категории Ростислав Александрович.

По замечанию специалистов, аневризмы - очень опасные "мелочи", размером всего в 5-7 мм, убивающие при этом внезапно точно сдетонировавшая граната. И часто отмечаются как семейная болячка, из-за чего врачи настойчиво рекомендуют пациентам как Анна отправлять на обследование всех близких из первой линии родства.