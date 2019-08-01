2019-08-01T19:13:25+03:00
Политика

Кадыров про "перлы" израильских чиновников о Чечне: "не знают реальную картину или желаемое выдают за действительность"

Появился документ про опасных для израильтян террористов в республике
Евгения СОКОРЕВА
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Глава Чечни подверг большим сомнениям правдивость документа от израильского штаба по борьбе с террором, где, как пишут СМИ, республику назвали опасной "из-за присутствия и активности реальных террористических организаций, которые могут нанести вред израильтянам". Кадыров пишет у себя в соцсетях:

- Далее ещё один перл: "Чечня – исламская республика на юго-западе России со столицей в Грозном. Она населена чеченцами, которые борются с российским режимом за независимость" <...> Автор или не знает реальную картину или желаемое выдаёт за действительность! Не чеченцы боролись с Россией, а тысячи международных террористов напали на Россию, а чеченцы вместе с федеральным центром их уничтожили. Возможно, кто-то и мечтает до сих пор, чтобы чеченцы боролись с Россией «до последнего чеченца». Не дождётесь!

Утверждение о террористической активности в республике Рамзан Кадыров попросил подтвердить фактами и назвать "хотя бы одну" такую группировку. Тут же добавив, что их нет. Глава Чечни напротив заявил, что регион считается самым безопасным в России и мире и посоветовал коллегам в Израиле этому поучиться, а всем борцам с терроризмом не лить кровь мирного населения, а бороться с истинными причинами распространения терроризма.

Кроме того Кадыров рассказал про хорошие отношения с главой Иерусалима и про живущих в Израиле его друзей и уроженцев Грозного, покинувших республику вынужденно в период войны. Все, с его слов, хотят дружить с Чечней.

- Скорее всего, автор документа пользовался информацией из сомнительных источников, не знает реальную ситуацию. Поэтому я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами всё увидеть, поездить по районам, встречаться с населением, а потом написать то, что посчитает правильным и объективным, - пригласил Кадыров автора документа. - Ну а граждане Израиля ежедневно бывают в Грозном, возвращаются сюда снова и снова, хотят заниматься бизнесом, путешествовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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