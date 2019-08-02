День ВДВ в Ставрополе: разбитые об голову бутылки и красотки в тельняшках
Страна отмечает День ВДВ! В Ставрополе праздник развернули на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского полка, где зрелищно выступили "голубые береты".
Отличная обложка для боевикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Дух захватывало от показательных боев! Настоящее шоу с демонстрацией приемов и крепкими ударами бревнами, бутылками, кувалдами... Чем не съемка боевика?
Коронный удар бутылкой. Во время трюка никто не пострадалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вот это мужики!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ярко!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Пулеметчик на удивление патронов не считал, и ребятне повезло захватить кучу гильз как сувенир.
Маленькие гости праздника собирают себе "сувениры"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На стоп-кадрах все выглядит еще более впечатляющеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Никуда без парашютистов! Номер в небе, скажем без преувеличения, ждали больше остальных.
Крутое шоу показали в ясном небеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Праздник воздушно-десантных войск, надо сказать, остается семейным.
День ВДВ - семейный праздник!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В беретах и тельняшках 2 августа встречали от мала до велика.
Даже совсем малышки в поддержку папам были в тельняшкахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ставропольский десантный полк создали еще в 1973 году, и его бойцы ликвидировали последствия аварии в Чернобыле, землетрясений в Грузии и Армении, участвовали в разрешении конфликтов в Закавказье, а с 2000 по 2004 год воевали в Чечне.
Не бывает бывших ВДВшниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И шли на мероприятие даже с питомцамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На женщинах форма смотрелась невероятно!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Нарушений общественного порядка не зафиксировали. И в фонтане никто не был замечен, а жаль. Какие бы кадры получились!
Показательное выступление сопровождал военный оркестрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кстати, сама традиция с купанием в фонтанах имеет две версии происхождения. Первая: в воде отражается небо, из-за чего ритуал видится возвращением в родную стихию. Вторая кроется в давнем правиле омываться родниковой водой в Ильин день (также 2 августа), где Илья для десантников - покровитель, расчищающий небо для удачного прыжка.
Построение было блестящимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Маленькие "голубые береты"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Праздник особенно понравился детямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU