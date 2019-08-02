День ВДВ в Ставрополе: разбитые об голову бутылки и красотки в тельняшках

Страна отмечает День ВДВ! В Ставрополе праздник развернули на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского полка, где зрелищно выступили "голубые береты".

Отличная обложка для боевикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дух захватывало от показательных боев! Настоящее шоу с демонстрацией приемов и крепкими ударами бревнами, бутылками, кувалдами... Чем не съемка боевика?

Коронный удар бутылкой. Во время трюка никто не пострадалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот это мужики!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пулеметчик на удивление патронов не считал, и ребятне повезло захватить кучу гильз как сувенир.

Маленькие гости праздника собирают себе "сувениры"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На стоп-кадрах все выглядит еще более впечатляющеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Никуда без парашютистов! Номер в небе, скажем без преувеличения, ждали больше остальных.

Крутое шоу показали в ясном небеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздник воздушно-десантных войск, надо сказать, остается семейным.

День ВДВ - семейный праздник!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В беретах и тельняшках 2 августа встречали от мала до велика.

Даже совсем малышки в поддержку папам были в тельняшкахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский десантный полк создали еще в 1973 году, и его бойцы ликвидировали последствия аварии в Чернобыле, землетрясений в Грузии и Армении, участвовали в разрешении конфликтов в Закавказье, а с 2000 по 2004 год воевали в Чечне.

Не бывает бывших ВДВшниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И шли на мероприятие даже с питомцамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На женщинах форма смотрелась невероятно!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нарушений общественного порядка не зафиксировали. И в фонтане никто не был замечен, а жаль. Какие бы кадры получились!

Показательное выступление сопровождал военный оркестрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, сама традиция с купанием в фонтанах имеет две версии происхождения. Первая: в воде отражается небо, из-за чего ритуал видится возвращением в родную стихию. Вторая кроется в давнем правиле омываться родниковой водой в Ильин день (также 2 августа), где Илья для десантников - покровитель, расчищающий небо для удачного прыжка.

Построение было блестящимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленькие "голубые береты"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН