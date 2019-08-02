2019-08-02T15:27:34+03:00
Общество

День ВДВ в Ставрополе: разбитые об голову бутылки и красотки в тельняшках

Показываем, как город встретил 2 августа [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Погода порадовала отмечающих ясной и не жаркой погодойПогода порадовала отмечающих ясной и не жаркой погодойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Страна отмечает День ВДВ! В Ставрополе праздник развернули на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского полка, где зрелищно выступили "голубые береты".

Отличная обложка для боевика Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отличная обложка для боевикаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дух захватывало от показательных боев! Настоящее шоу с демонстрацией приемов и крепкими ударами бревнами, бутылками, кувалдами... Чем не съемка боевика?

Коронный удар бутылкой. Во время трюка никто не пострадал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коронный удар бутылкой. Во время трюка никто не пострадалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот это мужики! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот это мужики!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ярко! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ярко!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пулеметчик на удивление патронов не считал, и ребятне повезло захватить кучу гильз как сувенир.

Маленькие гости праздника собирают себе "сувениры" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленькие гости праздника собирают себе "сувениры"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На стоп-кадрах все выглядит еще более впечатляюще Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На стоп-кадрах все выглядит еще более впечатляющеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Никуда без парашютистов! Номер в небе, скажем без преувеличения, ждали больше остальных.

Крутое шоу показали в ясном небе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крутое шоу показали в ясном небеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздник воздушно-десантных войск, надо сказать, остается семейным.

День ВДВ - семейный праздник! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День ВДВ - семейный праздник!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В беретах и тельняшках 2 августа встречали от мала до велика.

Даже совсем малышки в поддержку папам были в тельняшках Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Даже совсем малышки в поддержку папам были в тельняшкахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский десантный полк создали еще в 1973 году, и его бойцы ликвидировали последствия аварии в Чернобыле, землетрясений в Грузии и Армении, участвовали в разрешении конфликтов в Закавказье, а с 2000 по 2004 год воевали в Чечне.

Не бывает бывших ВДВшников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не бывает бывших ВДВшниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И шли на мероприятие даже с питомцами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И шли на мероприятие даже с питомцамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На женщинах форма смотрелась невероятно! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На женщинах форма смотрелась невероятно!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нарушений общественного порядка не зафиксировали. И в фонтане никто не был замечен, а жаль. Какие бы кадры получились!

Показательное выступление сопровождал военный оркестр Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Показательное выступление сопровождал военный оркестрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, сама традиция с купанием в фонтанах имеет две версии происхождения. Первая: в воде отражается небо, из-за чего ритуал видится возвращением в родную стихию. Вторая кроется в давнем правиле омываться родниковой водой в Ильин день (также 2 августа), где Илья для десантников - покровитель, расчищающий небо для удачного прыжка.

Построение было блестящим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Построение было блестящимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленькие "голубые береты" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маленькие "голубые береты"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздник особенно понравился детям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздник особенно понравился детямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
Знаменитые рок-группы выступят в Пятигорске
Воткнула нож в шею: дочь в Изобильном убила мать и вынесла тело на пустырь у дома
Начал рассыпаться по кирпичикам: в Ставрополе поврежден дом
Сбербанк расширит сеть офисов для бизнеса
Марафон на 45 км: чеченец переплывёт Байкал ради благого дела
За ушибы по 1 тыс. рублей: страховщики рассказали, сколько получат пострадавшие в ДТП на Ставрополье
Расхитительницу святилищ схватили в Северной Осетии
В республиках СКФО аборты делают в два раза реже, чем на Ставрополье
«Половину — боевикам, половину — себе»: дагестанец осуждён за финансирование терроризма
Врачи отрезали грыжу в 20 кг женщине в Кабардино-Балкарии
В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, находилось 4 детей
Молодой человек убил старика из Дагестана
Варикоцеле в Ставрополе лечат через прокол в плече
Площадь пожара в цеху по обработке шерсти во Владикавказе увеличилась в десять раз
В Ставрополе отменили новые правила для автомобилистов