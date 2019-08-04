"Суперджет" с 81 пассажиром совершил аварийную посадку в Минводах

В Ставропольском крае на посадочную полосу в Минводах экстренно приземлился Sukhoi Superjet-100, летевший из Элисты в Сочи. На борту находились 81 пассажир.

По предварительной информации, командир совершил вынужденную аварийную посадку из-за сигнала о разгерметизации, и маневр прошел успешно. Пострадавших нет.

В аэропорте Минеральных вод отметили, что подробную информацию расскажет только представитель обслуживающей самолет авиакомпании.

При этом "Суперджет" совершал полет от российской авиакомпании "Азимут", где пока ситуацию никак не комментируют.

Кстати, сразу после трагедии в Шереметьево, где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 и погиб 41 человек, "КП-Северный Кавказ" выяснила, что в аэропорту Минвод "Суперджеты" летают в Москву, Калугу, Ростов-на-Дону, Симферополь, Челябинск и Череповец. И за безопасностью их полетов следят в "Росавиации".

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