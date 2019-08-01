Порье: «Не вижу шумихи вокруг нашего боя с Хабибом»

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что подготовка к одному из главных боёв года пока проходит очень тихо. Но американцу это даже нравится — без лишних нервов и напряжения он готовится к встрече с Хабибом Нурмагомедовым, «просто как к очередному бою».

— Вы знаете, мне дважды приходилось появляться на пресс-конференциях перед боем с Хабибом. Сначала Лондон, потом Лас-Вегас. И я не чувствую давления, не чувствую шумихи перед этим решающим боем. Но посмотрим, что будет дальше, теперь, когда до него остаётся чуть больше месяца. В любом случае, мне так даже больше нравится. Можно сосредоточиться на подготовке, — сказал Порье в беседе с MMAJunkle.

Боец отметил, что большую роль в отсутствии лишнего шума большую роль сыграло взаимное уважение оппонентов.

— Хабиб вёл себя на пресс-конференциях так, как и должен вести чемпион. Сосредоточенно, уверенно. Во время дуэли взглядов был максимально спокоен. Но, знаете, я не выношу из этого много. Некоторые кричат и лезут драться, а в октагоне не могут показать ничего. И наоборот, те, кто смотрит в глаза со страхом, в клетке могут оказаться непобедимыми богами, — считает Порье.

Напомним, что бой между американцем и Хабибом Нурмагомедовым состоится 7 сентября в Абу-Даби. Ради поединка за титул в лёгком весе в столице ОАЭ даже строят новую арену. На ней и пройдут бои турнира UFC 242, главным боем которого станет схватка Порье — Нурмагомедов.

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