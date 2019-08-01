В Пятигорск по следам Лермонтова

Живем на Ставрополье, а на курорты Кавминвод за суетой рабочих дней вырваться удается редко. Но тут решила: и самой пора передышку сделать, и сына поддержать. Школьный год выдался сложным - мой семиклашка часто болел, приходилось догонять программу.

Решено: едем на 2 дня в Пятигорск, будем много гулять, дышать свежим воздухом, любоваться красотой природы. А чтобы было интереснее, устроим тематическое путешествие: пройдем там, где бывал Лермонтов, увидим эти места глазами поэта.

Лайфхак: как планировать с экономией

Я привыкла планировать свой отдых заранее. Это сводит количество непредвиденных моментов и лишних расходов к минимуму. Неважно, куда вы едете, отличный вариант - сразу скачать приложение-агрегатор предложений одновременно нескольких туроператоров. В большинстве из них вы найдете календарь актуальных цен на год - так можно выбрать самый выгодный тур. Их предлагаются десятки, но поскольку я абонент МегаФона, поисковик сразу выдал онлайн-сервис МегаФон Путешествия.

Через него можно в два клика приобрести тур, забронировать отель, арендовать автомобиль, оплатить медицинскую страховку, заказать экскурсию и еще много чего. Выгода - в кэшбэке: можно вернуть до 9% от стоимости покупки на счет мобильного. Это «живые» деньги, их можно снять в банкомате или потратить на покупки в любом магазине.

Сервис для клиентов МегаФона - чтобы покупать с выгодой

Я изучила, какие предлагаются экскурсии по Кавминводам. Решила, что по Пятигорску, где больше всего мест, связанных с памятью поэта, смогу поводить сына сама, а в Железноводске закажу экскурсию. Как доехать Самый простой способ доехать из Ставрополя - на автобусе или маршрутке с автостанции «Южная». Купила билеты через тот же сервис, потому что за каждое действие - покупку билетов или бронирование номера - абонентам полагается кэшбэк, который автоматически зачисляется на счет.

Выбрала рейс на 7.25 - он идет быстрее остальных, всего 3 часа 5 минут. Оплатила за двоих 1112 рублей. Где жить Тут вариантов много - можно выбрать хостел, апартаменты или гостиницу, купить оздоровительную путевку в санаторий, там и питание включено. Гостиницу выбрала ту, что расположена близко к историческому центру, номер эконом-класса забронировала предварительно в том же сервисе от МегаФона: за две ночи с завтраками вышло 4496 руб.

Не забудьте: отдельно нужно оплатить курортный сбор - 50 рублей с человека за сутки проживания.

Где остановиться в центре Пятигорска

Пансионат «Искра», улица Карла Маркса, 7.

Гостиница «Пятигорск», улица Крайнего, 43/1.

Гостиница «Зеленая», ул. Соборная, 20.

Гостиница «Наутилус», улица 40 лет Октября, 56 Б.

Хостел «Город», улица 40 лет Октября, 42.

Ура! Поехали!

Собрали в рюкзаки самое необходимое, помахали папе - и в путь! Дорога на Кавминводы - сама по себе красивая. Сначала холмы Ставропольской возвышенности - круглые, зеленые, потом поля - то желтые, то изумрудные, мелкие речушки прячутся за тростником.

А потом вдали начинают расти горы, то по одной, то группами - острые, скальные, лохматые, разноцветные. Хочется все сфотографировать, со всеми поделиться - не отказали себе в этом удовольствии. Позвонили папе, попросили покормить кошку. Позвонили в гостиницу, чтобы подтвердить бронь. Связь всю дорогу у меня была отличная - слышно хорошо и без перебоев. Поэтому мы выбрали понравившийся нам фильм в МегаФон ТВ и не заметили, как пролетели 3 часа в пути.

От редакции:

По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года МегаФон лидирует по числу базовых станций. Всего у оператора более 238,52 тысячи базовых станций, при этом общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысячи.

День первый. Пятигорск

Мы оставили вещи в гостинице и сразу пошли гулять в обновленный недавно «Цветник» - он как раз рядом. Аккуратные дорожки, многоярусные разноцветные клумбы, как торты для банкета, скульптурные фигуры, лавочки. Вот светло-желтое здание - Лермонтовские ванны. При открытии в 1831 году их назвали в честь царя-батюшки - Николаевскими. Историки утверждают, что в 1837 году поэт принял здесь целый курс из 20 ванн. Михаил Юрьевич оплачивал процедуру, заходил сюда с курортной книжкой, как нынешние отдыхающие в санаториях, ему набирали ванну с минералкой, он туда ложился.

Сыну весело такое представлять про знаменитого поэта! Зато сразу понятно, что в XIX веке по этим улицам ходили такие же люди, как мы, просто одежда была сшита по другой моде. Мы идем с сыном к гроту Дианы, высеченному в скале у «Цветника».

- Смотри, - говорю я. - В июле 1841 года, 20-го числа, вот эти входы были занавешены разноцветными платками и зелеными ветками, а колонны увиты цветочными гирляндами. Внутри грота стояло угощение, а на площадке перед ним танцевали дамы и кавалеры. Это Лермонтов давал бал для друзей. Современники вспоминали, что он сам в тот день очень много танцевал. - Подожди, он же погиб в тот год…

Какого числа? – сын быстро включает телефон, ищет в интернете и тут же отвечает: 15 июля. А ты говоришь - танцевал… - Бал прошел 20 июля по старому стилю, ровно за неделю до дуэли с Мартыновым.

Мы заходим внутрь грота и смотрим оттуда на залитую солнцем площадку. - Надо сфотографироваться, - тихо говорит сын. - Давай отправим тете Лене. Моя сестра - большая поклонница творчества Лермонтова. Мы записали видео с рассказом о нашем путешествии и в режиме онлайн его отправили. Буквально через минуту Лена уже прислала мне тучу смайлов, радуясь за нас.

Я удивилась, что двухминутный ролик так быстро долетел до адресата. А сын нет – мальчишки лучше разбираются в технических деталях. Он показал, как можно замерить скорость 4G МегаФона с помощью специального приложения. Результат теста на его телефоне показал 47 Мбит/сек. «Не интернет, а самолет!» - заявил сын.

От редакции:

Специалисты компании Ookla замерили скорость интернета в приложении Speedtest и выяснили, что самым скоростным в I квартале 2019 года в Ставрополье стал интернет от МегаФона. Средние скорости в сети 4G у оператора, например, в Пятигорске - больше 43 мегабит в секунду.

Погуляв по «Цветнику», мы выпили кофе с пирожными в кофейне Гукасова, которой совсем недавно исполнилось 110 лет. Жаль, во времена Лермонтова ее еще не было, ему бы тоже понравилось.

Что еще в Пятигорске связано с именем Лермонтова?

Здание НИИ курортологии, пр-т Кирова, 30. Здесь размещалась первая в городе Ресторация. Лермонтов останавливался здесь дважды - в 1837 и 1841 году.

Академическая галерея, пр-т Кирова, 1 А. Во времена Лермонтова здесь был Елизаветинский источник, вокруг него собиралось «водяное общество».

Грот Лермонтова (название появилось после смерти поэта), беседка «Эолова арфа» - слева от Академической галереи.

Озеро Провал, начало бульвара Гагарина.

Знаменитое озеро Провал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Место дуэли Лермонтова, недалеко от перекрестка пр-та Калинина и улицы 295-й Стрелковой дивизии.

Дом-музей Лермонтова, ул. Лермонтова, 4. Объединяет 4 старинные усадьбы. Хорошо сохранился дом, где поэт жил последние месяцы и куда после дуэли привезли его тело.

Я рассказывала сыну историю этих мест, иногда заглядывая за подсказкой в интернет, потому что связь МегаФона позволяет.

Елизаветинский источник, Ресторация, Провал и другие места Пятигорска, Кисловодска и окрестностей Лермонтов описал в повести «Княжна Мери». Сын решил: «Надо почитать!». Везде, где мы побывали, делали фото- и видеоотчеты и отправляли родным. А когда спускались по канатной дороге с Машука, мы прямо в кабинке записали видеопривет друзьям и родным, и разместили его в своих соцсетях. Интернет оператора ни разу не подвел. В гостиницу мы вернулись уставшими и переполненными впечатлениями.

Лайфхак: как проложить маршрут к достопримечательностям

Нас в поездке выручили карты, которыми можно пользоваться даже оффлайн - такие, как например, Maps me. В них можно заранее проложить оптимальный маршрут.

День второй. Пятигорск и Железноводск

Экскурсия в Железноводск, которую я заказала на этот день с помощью сервиса МегаФон Путешествия, рассчитана на 2 часа и стоит 3000 рублей. Решилась на нее, чтобы сэкономить время и силы: нас пообещали забрать из Пятигорска и вернуть сюда же. Это удобно. Экскурсия обзорная, прошли по Курортному парку.

Побывали у Лермонтовского источника - говорят, Михаил Юрьевич пил из него, когда приезжал сюда. Памятник поэту стоит неподалеку - в небольшом сквере на месте первой городской гостиницы. Мы сфотографировались на память и в режиме онлайн отправили фото папе.

Никаких дополнительных затрат на связь! Тариф на мобильном, который я использую, можно настраивать под себя, он так и называется тариф-конструктор «Включайся! Выбирай». Ежемесячно плачу 470 рублей, сюда входит 600 мин. разговоров, 23 гб интернета и безлимитный трафик на просмотры кино, сериалов и ТВ-каналов в МегаФон ТВ. Дополнительно за это полагается кэшбэк до 100 процентов, это удобно и выгодно!

От редакции:

https://stavropol.megafon.ru/tariffs/all/

В честь знаменитого гостя назван и один из старейших терренкуров - вокруг горы Железной. Он украшен стилизованными столбиками с разметкой, на каждом - сюжеты из произведений поэта. Вместе с гидом посмотрели дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею – «родственницу» Лермонтовской галереи в Пятигорском «Цветнике», увидели 27-тонный камень, упавший с горы Железной в 1892 году, заглянули в бюветы самых знаменитых источников - Славяновского и Смирновского.

А когда вернулись в Пятигорск, после обеда в кафе, успели еще посетить дом-музей Лермонтова. Взяли билеты только в сам домик, где жил поэт, - 150 рублей за меня и 100 рублей за сына. Офицеры Лермонтов и Столыпин - друг и родственник поэта - спали на железных складных кроватях, курили чубук, обедали с гостями за большим столом. Здесь же личные вещи Михаила Юрьевича – кресло и письменный стол. Посетить такой музей – по-настоящему прикоснуться к жизни великого поэта и писателя.

На заметку

Режим работы музея Лермонтова: с 10.00 до 18.00, касса до 17.00. Понедельник и вторник - выходной. Вечером мы отправились гулять по зеленым улицам города. Любовались фонтанами, каштановыми аллеями и клумбами с розами, спускались и поднимались по многочисленным лестницам. Говорили о том, что завтра утром уже нужно уезжать, а мы еще не все посмотрели в Пятигорске и не съездили в Кисловодск. Сын сказал: «Давай приедем еще разок, мне понравилось в гостях у Лермонтова!».

Мы потратили на двоих: дорога - 2224 руб. гостиница - 4496 руб. курортный сбор - 200 руб. питание - 3000 руб. экскурсия - 3000 руб. музей - 250 руб.

Итого: 13 170 руб.