2019-08-01T17:41:11+03:00
Общество

"Смотрят как голодные дети": "Комсомолка" помогает животным в приюте Ставрополя и всем того советует

У собак и кошек закончился корм и лекарства [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Добро всегда возвращается! Поддержите приют в трудную минутуДобро всегда возвращается! Поддержите приют в трудную минутуФото: Евгения СОКОРЕВА
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Единственный в Ставрополе приют для бездомных животных "Лучший друг" просит помощи! Накануне закончился сухой корм для собак, сейчас используются последние инъекции лекарств, наполнителей для кошачьих лотков тоже на день-два. А живут под присмотром волонтеров больше 200 собак и 100 кошек!

Решили завести питомца? Вам дорога в приют "Лучший друг"! Фото: Евгения СОКОРЕВА

Решили завести питомца? Вам дорога в приют "Лучший друг"!Фото: Евгения СОКОРЕВА

И никто не помогает им по "обязаловке" - только пожертвования. "Комсомолка" не раз писала о проблеме и просила неравнодушных взять в семью питомца или внести свой вклад в уход. Мы свой - внесли и привезли собакам несколько мешков корма, почти сто пачек "Китикета", пакет древесного наполнителя и заказанные волонтерами медикаменты.

Помогайте вместе с нами! Фото: Евгения СОКОРЕВА

Помогайте вместе с нами!Фото: Евгения СОКОРЕВА

Лично проверили: нет в такой помощи ничего накладного. Наоборот: только громадное удовольствие получили! Корреспондент "Комсомолки" честно заявляет: зарядитесь добром на три жизни вперед.

Только посмотрите на эти моськи Фото: Евгения СОКОРЕВА

Только посмотрите на эти моськиФото: Евгения СОКОРЕВА

Правда, уезжали с тяжелым сердцем. В приюте мы увидели, что некоторых "воспитанников" плохие люди довели до инвалидности и истощения. Других, как говорят волонтеры, наигравшись, предательски турнули на улицу. И при этом какими добрыми глазами нас встретили. На мордочках так и читалось: "Забери меня с собой, и я буду вечно тебя любить".

"Комсомолка" в приюте для бездомных: животные смотрят как голодные дети!.

- Глядят как голодные дети, - отметила коллега. - Так и забрала бы всех!

Не поленитесь и не поскупитесь, тоже приезжайте в приют "Лучший друг" и делайте доброе дело. Чего именно не хватает животным, узнавайте на официальном сайте и в социальных сетях приюта. Можно также позвонить главному волонтеру Валентине и спросить обо всем у нее: 8-928-316-39-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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