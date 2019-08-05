Владимир Васильев: «Когда мы поменяли систему, сразу стали строиться школы и больницы»

Самая крупная республика Северного Кавказа еще недавно была чуть ли не самым дотационным регионом России. Неэффективное использование бюджетных средств, клановость, непрофессионализм управленцев не давали двигаться вперед, существенно тормозили развитие. Владимир Васильев, нынешний глава Дагестана, возглавив республику, инициировал масштабную антикоррупционную кампанию. Это привело к уголовным делам и массовому обновлению всей системы управления. Руководитель Дагестана дал интервью нашей газете и рассказал, что уже удалось изменить.

Желание помочь

- Владимир Абдуалиевич, будущее Дагестана - оно какое?

- Сейчас к управлению в республике приходят люди, образованные, с хорошими идеями, с успешным опытом работы, среди них много молодых. Они не спрашивают: что делать? Они сразу включаются. Среди победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан», который мы провели при помощи администрации Президента России, - удивительные люди! Их отобрали из шести тысяч участников. 90% - это дагестанцы, которые уже состоялись и за пределами республики, и в Дагестане, но они решили помочь своей родине и приехали сюда работать.

Такой кадровый конкурс - хороший пример для студентов, для выпускников школ, пример, как можно в жизни продвигаться: не через деньги и коррупционные схемы, не через чужой авторитет и заслуги семьи, а с помощью таланта, способностей, собственных заслуг. У нас прекрасная молодежь - наши дети! Завоевывают призы на олимпиадах, демонстрируют успехи по точным наукам, побеждают на международном уровне, наши чтецы - лучшие в стране. Не говоря уже о спортсменах - они всегда были нашей гордостью! И они должны видеть, что могут найти свое место в Дагестане, помогая развивать республику.

- Республика сейчас проходит путь от воровства и коррупции к развитию и процветанию...

- Мириться с тем, что творилось - было невозможно. Долгое время шло неправомерное обогащение за счет бюджета. Разными путями из важных социально значимых сфер - здравоохранения, дорожного строительства - уходили миллиарды. Нам удалось это остановить. Но важно ведь не только научиться эффективно расходовать, но еще и привлекать внебюджетные средства.

Фото: пресс-служба главы РД.

Смотрите, в прошлом году мы запустили программу «100 школ». Выделили из бюджета республики 200 миллионов рублей, муниципалитеты поучаствовали - еще 30 миллионов. И нашлись меценаты, которые привнесли для реализации задуманного еще 85 миллионов рублей! В результате такой совместной работы удалось отремонтировать 117 школ. До 2018 года у нас было около 700 школ - примерно половина от всех, - которые десятилетиями не видели ремонта! Более сотни из них - в аварийном состоянии! В этом году поставили новую планку - 200 школ, но по факту уже получается отремонтировать 217.

Люди откликаются на призыв о помощи, даже те, кто не живет сейчас в республике! Это не просто государственно-частное партнерство, но и поддержка полезных гражданских инициатив. Такая форма взаимодействия не только исключает разворовывание средств, но и позволяет создавать новую реальность, когда люди приносят свое, сами контролируют работу и заинтересованы в успешном результате.

В правовом поле

- Но, чтобы начать, нужно было найти деньги в бюджете. Откуда они взялись, если Дагестан был дотационным?

- Многое стало возможным благодаря наведению порядка, экономии средств и легализации бизнеса. В 2018 году сэкономили более 7 млрд рублей. Представьте, пересмотр только одного контракта на строительство моста дал бюджету полмиллиарда! В целом доходы консолидированного бюджета республики за прошлый год на 6,5 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Фото: пресс-служба главы РД.

Мы ведем в этом отношении последовательную работу. Например, встретились с руководителями автозаправочных станций. Разговаривали на равных, объясняли, что если бизнес не будет платить налоги, то не на что будет приобретать школьные автобусы, например. А ведь они нужны и их детям в том числе. Люди нас услышали, в течение года десятки АЗС, находившихся в тени, стали на налоговый учет, заключили более 1600 трудовых договоров с сотрудниками, которые не были оформлены.

Растет уровень безналичных платежей, устанавливаются онлайн-кассы. Только этот процесс принес в бюджет около 180 миллионов рублей! Объем уплаты налогов, поступающих от АЗС, увеличился за год почти в 3 раза. Но нужно создавать условия, когда жить по закону станет выгоднее, чем оставаться в тени. Поэтому мы работаем над тем, чтобы создать режим особого благоприятствования для работающих честно. Без этого нет будущего!

- Речь, как я понимаю, не только об автозаправочных станциях.

- Конечно, это узловая проблема в республике. По мере сокращения нецелевых расходов бюджета и увеличения налоговых поступлений мы получили доходы, которых раньше не было. И как только мы поменяли систему, так сразу стали появляться средства на школы, больницы, новые дороги. Сейчас в республике многое меняется - по всем направлениям. У Дагестана богатое прошлое, я убежден - прекрасное будущее.

Но сейчас задача власти - обеспечить достойное настоящее. Мы провели инвентаризацию газовых сетей, ведем кадастровую оценку объектов недвижимости - это большая и серьезная проблема для республики. В 2019 году на мелиорацию - основу основ для развития сельского хозяйства - впервые выделили 500 миллионов рублей. Работаем над тем, чтобы развивать промышленность. Все очень непросто. Многое решается благодаря поддержке федерального центра. Общий объем финансирования по всем республиканским проектам на 2019 год - 17,9 млрд рублей.

Только в этом году в рамках национальных проектов свыше 15 млрд рублей поступят из бюджета России в экономику нашей республики. Это серьезная сумма, порядка 15% от всего бюджета Дагестана. Очень радует, что мы сумели выделить на модернизацию системы водоснабжения 1 млрд 700 миллионов, в результате 500 тысяч жителей республики должны почувствовать, что воды стало больше и она хорошего качества. Нам нужно улучшать качество жизни людей, комплексно развивать все направления. К нам туристы полетели, в прошлом году уже за миллион пассажиров было, в этом - аэропорт планирует принять около полутора миллионов.

Щедрый Дагестан

- В Дагестане столько уникальных достопримечательностей: Сулакский каньон, лиановый Самурский лес, бархан Сары-кум и многое другое. Но республика - большая, расстояния - огромные. Вот прилетели люди, а дальше, как добираться? И есть ли какая-то инфраструктура на местах?

- Правильный вопрос, мы все время его обсуждаем. У нас и железнодорожные перевозки растут, особенно на пригородном транспорте. Из Махачкалы можно поехать в Дербент, из Хасавюрта - в Махачкалу, чего раньше не было. Наводим порядок с автобусами и маршрутками - идет системная работа по легализации пассажирских перевозок. В планах - построить две автомобильные дороги на севере и на юге, в обход Хасавюрта и Дербента, чтобы легче было к нам на машине добираться.

Совместно с Минтрансом России запланировано строительство современной четырехполосной дороги на всем протяжении федеральной трассы. В этом году начали новую туристическую программу: уже создано большинство из запланированных 10 хабов на видовых площадках в популярных местах - там условий раньше не было никаких! Где сильные ветра, ставим контейнеры, где-то модули или даже шатры. Подведено электричество, водоснабжение, установлены туалеты. Люди смогут спрятаться от солнца, утолить жажду и перекусить с видом на природные достопримечательности. Ставим задачу, чтобы поддержать местных жителей - пусть они беспрепятственно торгуют. Мне рассказали, на одном таком хабе за два дня человек продал машину абрикосов!

- Хороший доход в семью!

- Почему же не заработать на растущем туристическом потоке? Это правильно. Наша задача - во всех сферах дать возможность людям зарабатывать. Средняя заработная плата медленно, но все же растет. В 2018 году - на 13,1%. Сейчас в республике в среднем зарабатывают 24,7 тыс. рублей в месяц. Но нам нужно работать, чтобы люди зарабатывали больше, тогда прекратится отток молодежи из республики.

Необходимо развивать современные и эффективные технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Надо сделать так, чтобы те, кто дает рабочие места дагестанцам, строит современный бизнес с белой зарплатой и научным подходом, чувствовал себя комфортнее тех, кто получал газ в обход счетчика и нанимал за копейки иностранных рабочих. Надо оздоровить конкурентную среду.

- Все туристы отмечают, что в Дагестане вкусная кухня. Сможете назвать любимое блюдо?

- У каждого народа Дагестана свои удивительные блюда! Недавно у нас был очередной гастрономический фестиваль, приехали представители 15 стран, в том числе два мишленовских повара, француз и итальянец. Один из них мне рассказал, что в Дербенте его угостили необыкновенным барашком, запеченным целиком в тандыре. В Дагестане замечательно готовят мясо! Я много где бывал по долгу службы, но такого качества продуктов, как здесь, нигде, пожалуй, не встречал. И еще: у нас здесь не экономят. Дагестанцы - удивительно щедрые люди, здесь привыкли делать хорошо и много!

Фото: пресс-служба главы РД.

ЦИТАТА

(Из Послания к Народному Собранию Республики Дагестан в марте 2019 г.)

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил в своем Послании, а также в «майских указах» главные национальные цели, стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. И эти задачи являются ключевыми для нас. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека: обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание комфортной среды для проживания, качественного доступного образования и медицинской помощи». (Глава Дагестана Владимир ВАСИЛЬЕВ).