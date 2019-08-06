Больше полтонны икры через "Госзакупки" купил ведомственный санаторий МВД Ставрополья

На Ставрополье в ведомственный МВД санаторий "Железноводск" для отдыхающих закупили четверть тонны красной икры и под 300 кг "икры прочих рыб".

На сайте "Госзакупки" в информации о контракте так и сказано: "Икра лососевых рыб в количестве 265 кг по цене 3 275 рублей за кило" и "Икра прочих рыб в количестве 296 кг по цене 361,34 рубля за кило". В сумме деликатес обошелся здравнице в 975 тысяч рублей. Текущий этап закупки: "Определение поставщика завершено".

"КП-Северный Кавказ" позвонила заказчику недешевого кушанья. В приемной санатория нас выслушали, но комментировать покупку икры не стали - переадресовала на юриста. Который, к сожалению, на связь так и не вышел.

Фото: сайт санатория "Железноводск" МВД РФ

Мы связались с представителями краевого МВД, где сообщили, что за питание в здравнице отвечают специальные люди в Москве. Лицом, от которого на Портал закупок поступила заявка, числится заместитель начальника санатория по тылу, подполковник внутренней службы Владимир Карев.

"Железноводск" находится в одноименном городе-курорте и работает в двух профилях: болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы.