"Синтолового качка" высмеяли в эфире "Пусть говорят"

Популярный в сети фрик Кирилл Терешин сходил на передачу «Пусть говорят», выпуск которой был посвящен спору о том, кто лучше — силиконовые или накаченные женщины. «Руки-Базуки» позвали в качестве продвинутого эксперта, который бы защитил сторонников быстрых изменений в организме. Но над фриком изрядно посмеялись и не дали высказать свою позицию по вопросу.

- Аж страшно, - удивилась Алена Кравец своими пухлыми от уколов губами.

- Ну так не смотри, - держал удар Кирилл Терешин.

Так встречали «Синтолового качка» в студии «Пусть говорят». На тот момент прошло больше половины передачи, и фрик, по идее, должен был внести свое слово, которое бы переломило конфликт. Правда, вместо этого все начали обсуждать руки Терешина.

- Не по себе, когда такие мускулы сидят рядом, - призналась блондинка.

Затем студия стала обсуждать, что находится в руках «Синтолового качка».

- А зачем?.. А для чего?.. А убрать можно? - слышались возгласы.

- То есть, Кирилл находится между двух миров. Вот что будет, если взять раствор и закачать его не куда обычно, а в руки, - резюмировал ведущий, отчего зал долго смеялся.

Но вакханалию смешков невозмутимый Терешин прервал рассказом, что у него происходит со здоровьем. Во время своего спича он сообщил, что ситуация не критичная, но операция нужна. Это вызвало одобрение у всех в зале.

- Самая важная фраза прозвучала. Мы говорим тут даже не о красоте, а о здоровье. Вот парень признался честно — нуждаюсь в операции, - сказала адвокат силиконовой девы.

- У парня другая ситуация. Он не качается — он просто влил силикон, - сказала спортсменка, и зал взорвался смехом.

После этого о «Синтоловом качке» не сказали ни слова. На него пару раз навели камеру, но он попадал в кадр вместе с другими, говорящими, героями. В целом же его присутствие в эфире было условным, на конфликт он никак не повлиял.

Однако до выпуска передачи «Синтоловый качок» заявил, что его проблемой займутся всерьез осенью. А эта передача вышла в день рождения фрика, чему он рад:

- Уже раз 10 на телевидение. 6 августа, в мой день рождения, вышел "Пусть говорят». Лев! Царь зверей, которому нет конкуренции в России, - поделился Терешин с подписчиками.