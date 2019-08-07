До этого на пляже, теперь — около церкви: насильник из Дагестана нападал на женщин в публичных местах

Сотрудники каспийской полиции задержали 30-летнего местного жителя за попытку изнасиловать молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

В ведомстве рассказывают, что к церкви в Каспийске подошла молодая супружеская пара. Мужу надо было ненадолго отойти, поэтому он оставил свою жену в тени недалеко от здания, не подозревая, что ждет его спутницу через пару мгновений.

Когда девушка осталась одна, на нее набросился молодой человек. Повалив ее, он зажал ей руки, ноги и рот. Параллельно с этим насильнику удавалось сдирать с девушки одежду.

- У церкви сотрудники полиции Каспийска несут круглосуточное патрулирование. Услышав глухие стоны, они увидели неподалеку вышеописанную картину, - сказано в сообщении.

На приближение или слова сотрудников МВД насильник никак не реагировал, пока полицейские не подошли вплотную. Тогда молодой человек дернулся и попытался убежать. Правда, его быстро нагнали и задержали.

Задержание насильника из Дагестана, который чуть не надругался над женщиной около церкви.

Впоследствии сотрудники МВД выяснили, что за пару дней до задержания мужчина пытался изнасиловать молодую туристку на пляже. Но у него не получилось. Именно поэтому девушка не стала подавать заявления в полицию и уехала из Дагестана.

Ещё стало известно, что насильник был на учёте в психо-неврологическом диспенсере. Он прошел большой курс лечения, но у него внезапно произошел рецедив.

МВД по Дагестану собрал все документы для возбуждения уголовного дела. Окончательное решение примет Следственный комитет по республике.