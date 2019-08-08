Радикальные меры дагестанских властей: коров отправляют на штрафстоянку

В столице Дагестана коров начали отлавливать с улиц и помещать на штрафстоянки. Муниципальное предприятие «Питомец» забирает на свою базу животных, разгуливающих по городу без пастуха и берет плату за транспортировку и содержание.

Тарифы утвержденные в постановлении № 1159 от 29 июля 2019 года, которое подписал мэр Махачкалы Салман Дадаев, справедливы не только для коров, но вообще для всех сельхозживотных, разгуливающих по городу.

Один такой «гостиничный номер» для кормилицы обходится владельцу 1628 рублей в сутки. Кроме того, сама транспортировка животного— 2467 рублей.

За неделю, сообщают в администрации города, отловили уже 20 коров. Рогатые были пойманы с поличным на контейнерных площадках по сбору мусора при употреблении отходов.

По словам руководства МУП «Питомец», хозяева плохо привыкают к нововведениям. В их фантазиях коровы совершают культурный обход по достопримечательностям, никому не мешают, а при посещении свалок выбирают оттуда только хлеб.

Однако в справедливость наказания верить не обязательно, главное платить. Вот хозяйка, пришедшая за 6 гуленами, обещает больше не выпускать «девчонок» в город. Уж больно дорого обошлось веселье.

Работу планируют продолжать. И лучше бы хозяевам быть внимательнее: кроме сборов за транспортировку и содержание придется платить административный штраф.