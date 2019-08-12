ВТБ кредитует крупнейшего мясопереработчика РСО - Алания

ВТБ выдал льготный кредит в размере 40 млн рублей крупнейшему мясоперерабатывающему комбинату Республики Северная Осетия - Алания - ООО «ДА», который представлен на рынке под брендом «ДюбуА». Заемные средства сроком на 5 лет будут направлены на технологическое развитие производства компании.

Целевое финансирование осуществляется в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с Корпорацией МСП.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в РСО - Алания, подчеркнул, что «региональным представителям пищевой промышленности непросто конкурировать с крупными сетевыми холдингами и оставаться ведущими в своей отрасли».

- Компании «Да» это удается на протяжении 25 лет. Предприятие - крупный налогоплательщик республики, обеспечивает жителей РСО - Алания стабильными рабочими местами, а потребителей Юга России - качественной продукцией по доступной цене. Для успешного развития экономики Северной Осетии очень важно поддерживать такие производства, - сказал он.

- Приобретение нового оборудования, а именно термокамер, позволит предприятию за счет сокращения расходов на энергоресурсы экономить порядка 14 миллионов рублей в год, - отметил Дмитрий Дюбуа, генеральный директор ООО «ДА». - Отрадно, что льготная правительственная программа, которая доступна для регионального бизнеса, тоже помогает снизить затраты компании в части обслуживания кредитных обязательств.

ВТБ и ООО «ДА» сотрудничают с 2016 года. Общий лимит кредитования, установленный предприятию на 1 июля 2019 года, составляет 120 млн рублей.

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