В СКФО почти не существует среднего класса

Специалисты «РИА Рейтинг» огласили список регионов России с долей семей среднего класса. Привычно, лидером подобных рейтингов является Ямало-Ненецкий округ, где 45% семей являются средним классом.

Ставропольский край оказался на 59 месте рейтинга. Семей из среднего класса в крае 8,3%. В Северной Осетии таких семей только 5,8% и это 77 место. Дальше караваном с 81 по 85 место спускаются Карачаево-Черкесия,Кабардино- Балкария, Дагестан,Чечня, Ингушетия. С долей семей из среднего класса 4,4%, 4,1%, 2,9%, 2,5%, 1,9% соответственно. Это самые низкие показатели в стране. Но и в целом в России доля среднего класса незначительна. В 61 регионе семей, которых можно отнести к среднему классу, меньше 14%.

Эксперты руководствовались данными Росстата. Они отнесли к среднему классу тех людей, которые могли купить машину и квартиру согласно размеру семьи и, после выплаты кредитов на них, имели в остатке не меньше двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Доля среднего класса может быть и выше, так как не учитывались все иные доходы вроде процентов от вкладов и доход от сдачи жилья. Но, по мнению специалистов, разница не так велика.