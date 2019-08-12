2019-08-12T09:25:54+03:00
Общество

В СКФО почти не существует среднего класса

Только 8% ставропольских семей входят в средний класс, ситуация с остальными республиками СКФО еще печальнее
Полина ШАПОШНИКОВА
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В целом по стране ситуация похожаяВ целом по стране ситуация похожаяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Специалисты «РИА Рейтинг» огласили список регионов России с долей семей среднего класса. Привычно, лидером подобных рейтингов является Ямало-Ненецкий округ, где 45% семей являются средним классом.

Ставропольский край оказался на 59 месте рейтинга. Семей из среднего класса в крае 8,3%. В Северной Осетии таких семей только 5,8% и это 77 место. Дальше караваном с 81 по 85 место спускаются Карачаево-Черкесия,Кабардино- Балкария, Дагестан,Чечня, Ингушетия. С долей семей из среднего класса 4,4%, 4,1%, 2,9%, 2,5%, 1,9% соответственно. Это самые низкие показатели в стране. Но и в целом в России доля среднего класса незначительна. В 61 регионе семей, которых можно отнести к среднему классу, меньше 14%.

Эксперты руководствовались данными Росстата. Они отнесли к среднему классу тех людей, которые могли купить машину и квартиру согласно размеру семьи и, после выплаты кредитов на них, имели в остатке не меньше двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Доля среднего класса может быть и выше, так как не учитывались все иные доходы вроде процентов от вкладов и доход от сдачи жилья. Но, по мнению специалистов, разница не так велика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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