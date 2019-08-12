По терроризму, экстремизму и незаконному обороту оружия - первый в России: Дагестан отличился в рейтинге Генпрокуратуры

Больше всего в России террористических преступлений за 2018 год насчитали в Дагестане - 447 фактов. Второй среди 85 субъектов стала Чечня (141 случай). На 4 месте после Москвы - Кабардино-Балкария (91), на 5 - Ингушетия (54), на 9 - Карачаево-Черкесия (43), на 11 - Ставрополье (41). По экстремистам и незаконному обороту оружия Дагестан также на порядок обгоняет всех по России и занимает в рейтинге от Генеральной прокуратуры РФ первое место.

Если говорить только о Северном Кавказе, то по числу преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) лидирует КБР (81 случай). Но при этом республика еще замкнула топ-10 всероссийского рейтинга, где сразу следует Дагестан (74 факта), а Ставрополье стало 15-м (65 случаев). В Северной Осетии насчитали 39 таких преступлений, в Чечне - 26, в Карачаево-Черкесии - 9, а в Ингушетии - всего лишь 5.

Незаконный наркооборот живее всего в СКФО протекает в Ставропольском крае - регион при этом стал 10-м во всероссийском рейтинге, обогнав на 4 позиции Дагестан.

А вот по взяткам в передовиках регионов Северного Кавказа - Чечня (69 преступлений по статье 291 УК РФ). По России республика - восьмая. Через 2 позиции следует Ставропольский край (64 факта).

По тяжким преступлениям Ставрополье замкнуло топ-15 с показателем свыше 6 тысяч зарегистрированных в 2018 году фактов, став лидером в СКФО. К такого рода преступлениям относят лишение человека жизни, терроризм, насилие над несовершеннолетним и другое.

Восьмым по стране по числу экономических преступлений за 2018 год стал Дагестан с 1,1 тыс случаев. Это разного рода посягательства на экономические интересы государства или граждан: отмывание денег, подкуп, контрабанда, неуплата налогов и прочее. На 3 позиции ниже по этой же статье - Ставрополье (993 факта). Прочие регионы СКФО показали цифру меньше 500.

Официальную статистику предоставляет Генпрокуратура РФ.