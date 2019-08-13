"Любовник хотел кафе у моря": ради чего женщины берут миллионы в кредиты

Ежемесячно процедуру банкротства проходят сотни утративших платежеспособность должников. Это пенсионеры, которых кинули мошенники или родственники, прогоревшие бизнесмены и даже состоятельные женщины-одиночки.

- Очень много случаев, когда женщины старше 35 лет с доходом выше среднего, хорошими должностями, высшим образованием влезают в многомиллионные долги ради любовников, - рассказывает юрист по кредитам и долгам в Ставрополе Артур Ибрагимов. - Сожители уговаривают вложиться в дело - открыть шашлычную, к примеру. Кредиты в итоге берут их состоятельные спутницы. Через 2-3 года обогатившиеся альфонсы исчезают, а должницы с разбитыми сердцами попадают в кабалу.

В такую историю попала директор магазина одного из крупных сетевых ритейлеров в Ставрополе.

- Ей за 40 лет, влюбилась в мужчину на пару лет младше. В результате от головокружительного романа ей на память остался кредит в 1,2 млн рублей,- продолжает наш собеседник. - Он уговорил ее взять эту сумму якобы на бизнес и уехал "открывать кафе" на Черном море. Оттуда периодически звонил с просьбой прислать еще "на оборудование" и прочее. Потом затеял ссору, и они расстались. Доказать в суде, что занятые в банках средства по-сути украдены, женщина не смогла. А платить по долгам была уже не в силах. В итоге мы провели процедуру банкротства.

По той же наивности стала многомиллионной должницей и главный бухгалтер одного ставропольского госведомства. Удивительно, но даже наученные считать деньги люди попадают впросак.

- Ее долг составил 3 млн рублей. Занимала на совместный отдых за границей, открытие кальянной, которое так и не состоялось, и прочие подарки для любимого, - говорит Ибрагимов. - Платила, как могла, потом стали угрожать коллекторы, и ей пришлось пройти процедуру банкротства.

Обманывают не только альфонсы, но и закадычные друзья. Так это произошло с молодой матерью-одиночкой, поручившейся в банке за лучшую подругу с кредитом под миллион рублей.

- Должница платила сначала сама, а потом сменила место жительства, не оставив никакой собственности для ареста. Долг перешел на поручителя. Младше 30 лет без мужа и с дошкольником на руках она работала за 20 тысяч рублей, 50% от которых взимали приставы. Сейчас ее дело на стадии реализации имущества, но теперь вместо половины ЗП ей на расходы оставляют 18 тысяч.

Еще одна клиентка нашего собеседника заложила трехкомнатную квартиру кредитно-кооперативной организации ради займа. К "черным банкирам" пошла из-за плохой кредитной истории.

- Ей нужно было 200 тысяч. В кооперативе объяснили, что 200 выдать не могут, а только 1 млн 200 тысяч, то есть сумму, примерно адекватную цене квартиры. Навешали ей лапши, мол, миллион вы сразу гасите, а 200 тысяч будете платить постепенно, но про то, что проценты она будет отдавать с миллиона, умолчали. В итоге она заплатила несколько сотен тысяч рублей — процентов и комиссионных. Теперь ее уговаривают перевести квартиру в залог другого банка. Ничего не знавший муж требует развода. В семье растет несовершеннолетний ребенок.